Le Journal des Luttes

Le Journal des luttes, c’est le seul JT quotidien entièrement dédié aux luttes sociales et syndicales en France. Chaque jour, il donne la parole au camp du travail, aux exclu.e.s et à celles et ceux qui les soutiennent, et met en lumière leurs combats et leurs victoires.

Climat, justice, libertés : la mobilisation s’organise pour le 28 septembre

Ce dimanche 28 septembre, partout en France, des dizaines de milliers de personnes sont appelées à descendre dans la rue pour une nouvelle marche pour le climat, la justice et les libertés. Plus de 280 organisations,ONG, associations, collectifs citoyens se mobilisent pour rappeler l’urgence écologique et sociale, à l’heure où les rapports scientifiques s’accumulent et où les politiques publiques reculent. Au cœur des revendications : la sortie des énergies fossiles, la justice climatique et sociale, mais aussi l’égalité, les droits humains et la solidarité internationale. Derrière ce mouvement, une conviction : on ne peut pas séparer l’avenir de la planète de celui des populations les plus fragiles. Pour en parler, je reçois aujourd’hui Léa Geindreau, coordinatrice et porte-parole d’Action Justice Climat.

