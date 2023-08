Condamnés à boire de l'eau salée ? La catastrophe internationale qui vient

Nous l’apprenons tout juste l’annonce par la Première Ministre Elisabeth Borne, de la tenue d’une cellule de crise interministérielle ce soir, la veille d’un épisode caniculaire qui pourrait être le plus intense de l’été et l’un des plus tardifs jamais enregistré, selon Météo France. Sans prendre trop de risque, il nous est permis de douter des mesures qui pourraient être adoptées par le gouvernement tant il est en retard sur le terrain de la transition écologique et tant le défi est immense et complexe.

Dans ce nouveau bulletin d’info, comme d’habitude, nous aborderons plusieurs sujets qui font l’actualité, sélectionnés par la rédaction du Média. Aujourd’hui, plus que d’autres jours nous vous emmènerons dans différentes régions du globe a la rencontre d’actualité dont vous entendez rarement parler ici. Mais avant cela nous parlerons de Nicolas Sarkozy qui verrait bien Gérald Darmanin à l’Elysée ; des tensions qui menacent le Niger et sa région; des élections mouvementées en Equateur; et du blocus des azerbaïdjanais dans le Haut-Karabakh qui dure depuis maintenant 6 mois.

Mais pour commencer, vous pourrez retrouver un édito où il sera question de l’eau. Cette chose bien pratique que, vitale mais de plus en plus rare.