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La VAR politique

La VAR politique

Au football, la VAR, V.A.R., c’est l'assistance vidéo à l'arbitrage. Et au Média, la VAR, c’est la vérification de la parole des politiques. Et c’est un module préparé et incarné par le journaliste Nabil Touati, qui débunke depuis de longues années les prises de position changeantes au fil des ans - voire des jours ! - de celles et ceux qui nous gouvernent.

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Cnews, Praud, Le Pen : La VAR dévoile leur stratégie face à la canicule

Où sont passés les climatosceptiques ? Ils n'ont pas disparu, ils ont muté. Dans ce nouvel épisode de la VAR Politique, Nabil Touati décrypte les nouvelles méthodes des marchands de doute qui polluent le débat sur le réchauffement climatique : mensonges, fake news et conflits d'intérêts.

La VAR s'attaque d'abord à l'hypocrisie du Rassemblement National qui se sert aujourd'hui du GIEC pour attaquer le gouvernement, alors que les archives montrent Marine Le Pen doutant du réchauffement climatique et attaquant les "prétendus" enjeux pointés par les travaux du GIEC. De son côté, Marion Maréchal invente de fausses contraintes techniques contre les énergies renouvelables, un mensonge frontalement démenti par RTE, le gestionnaire du réseau électrique. La chronique démonte ensuite la fabrique du déni sur CNews. Sous couvert de "poser des questions", Pascal Praud et sa chaîne multiplient les intox et invitent des négateurs du climat. Une stratégie de désinformation récemment sanctionnée par l'Arcom. Enfin, l'épisode soulève le cas troublant de François Gemenne. Comment cet expert reconnu a-t-il pu retourner sa veste sur la climatisation ? La VAR dévoile une opération de science-washing pour un géant industriel.

La VAR politique

Au football, la VAR, V.A.R., c’est l'assistance vidéo à l'arbitrage. Et au Média, la VAR, c’est la vérification de la parole des politiques. Et c’est un module préparé et incarné par le journaliste Nabil Touati, qui débunke depuis de longues années les prises de position changeantes au fil des ans - voire des jours ! - de celles et ceux qui nous gouvernent.

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