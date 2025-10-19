Je fais un don

Du Côté de Chez Sam

Du Côté de Chez Sam

Deux fois par mois, Chris dit Politicoboy décrypte pour nous les arcanes de la politique mais aussi de la société américaine.

Shutdown, répression de la gauche : Trump, le chaos américain

Depuis plus de 2 semaines, les États-Unis sont en situation de “shutdown”. Les Républicains et les Démocrates du Congrès ne parviennent pas à s’entendre sur les le budget des grandes administrations du pays. Résultat, ceux-ci ont cessé de fonctionner et des centaines de milliers de fonctionnaires sont au chômage technique, ou n'ont pas reçu leurs salaires. 4000 employés fédéraux ont également été limogés tandis que la Maison Blanche promet encore d’autres licenciements. Dans le même temps, l'administration Trump continue de persécuter la gauche en déployant la Garde Nationale un peu partout et en jurant la destruction du "mouvement antifa". C'est pour parler de tous ces sujets qu'Irving Magi a reçu Tristan Cabello, historien spécialiste des Etats-Unis, et Claire Rabès, militante démocrate.

Deux fois par mois, Chris dit Politicoboy décrypte pour nous les arcanes de la politique mais aussi de la société américaine.

