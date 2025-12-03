"Toujours debout !", c'est l'émission quotidienne du Média diffusée en direct qui décrypte l'actualité en présence de nombreux invité.e.s !
Fachorama : le jeu de société qui rend fou le ministre de l’intérieur
Au sommaire de cette édition : La rédaction revient sur une polémique qui enflamme la scène politique et médiatique : la sortie du jeu de cartes Fachorama, publié début novembre par les éditions Libertalia en collaboration avec le collectif antifasciste La Horde. Présenté comme un outil satirique destiné à comprendre et caricaturer les différentes familles de l’extrême droite contemporaine, le jeu se retrouve rapidement au cœur d’une tempête. Certaines cartes, notamment celles représentant de manière caricaturale des figures policières, provoquent l’indignation de plusieurs syndicats de police ainsi que du ministère de l’Intérieur. Le ministre Laurent Nuñez dépose même plainte, dénonçant des images jugées insultantes et potentiellement diffamatoires. De leur côté, les créateurs du jeu défendent une démarche artistique, politique et pédagogique, et accusent le gouvernement de tenter de censurer leur travail.