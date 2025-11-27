Je fais un don

Niche parlementaire LFI : le RN veut empêcher la nationalisation d’ArcelorMittal

Au sommaire de cette édition :

Dans un premier temps, l’émission traite de l’actualité, avec le vote du budget et l’opposition de l’Assemblée nationale au traité de libre-échange Mercosur.

Elle reste ensuite au Parlement, avec un duplex depuis l’Assemblée aux côtés du député insoumis Matthias Tavel, pour évoquer la nationalisation d’ArcelorMittal, proposée dans le cadre de la niche parlementaire du groupe.

En seconde partie, la carte blanche de Nadia Sweeny porte sur le procès du groupe Lafarge, qu’elle suit de près.

Enfin, l’émission se termine avec l’interview de Zoé Faucher, consacrée à une étude sur la santé mentale et physique des travailleuses du sexe.

