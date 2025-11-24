Je fais un don

"Toujours debout !", c'est l'émission quotidienne du Média diffusée en direct qui décrypte l'actualité en présence de nombreux invité.e.s !

Vers un coup de force de Lecornu ? Les vérités d'un sénateur sur le budget

Au sommaire de cette édition :

La COP30 vient de se terminer au Brésil. Ce sommet, annoncé comme historique, laisse finalement un bilan décevant : presque rien sur les énergies fossiles, et une place jugée beaucoup trop importante accordée aux lobbies. L’émission en parle avec Clément Sénéchal, écologiste et ancien porte-parole de Greenpeace, ainsi qu’avec Macko Dragan, journaliste présent au Brésil pendant le sommet.

Dans le deuxième entretien, l’émission aborde le budget 2026. La partie “recettes” a été rejetée à la quasi-unanimité. Les débats budgétaires sont souvent difficiles à suivre ; la rédaction tente d’y voir plus clair avec Thomas Dossus, sénateur écologiste du Rhône, membre de la commission des finances et co-chef de file du groupe écologiste au Sénat sur le PLF.

