Une soirée d’extrême droite en plein Paris ? Pourquoi ils veulent saboter le gala de Sterin

Au sommaire de cette édition :

Journée de grève ce mardi, à l’appel des syndicats CGT, FSU et Solidaires, pour protester contre le projet de loi de finances 2026. Une manifestation a lieu cet après-midi au départ de la place de la Bourse. Le mouvement est-il suivi ? Réponse dans un instant : notre journaliste Sarah Duhieu est sur place.

Et puis, en fin d’édition, elle reçoit Salomé Gadafi, de la Fédération Spectacle, et Hugo Jannet, de Sud Culture Micam. Ils reviennent sur une soirée très spéciale organisée jeudi : La Nuit du bien commun, aux Folies Bergère. Une soirée présentée comme caritative… mais dont les fonds récoltés bénéficient à des associations réactionnaires et rétrogrades. En coulisses, on retrouve le milliardaire Édouard Stern — bien connu pour financer l’extrême droite. Encore un.