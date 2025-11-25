Un rapport sénatorial qui s’en prend… aux enfants musulmans

Au sommaire de cette édition :

Ce mardi marque la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes. Chaque année, cette journée rappelle une réalité que dénoncent associations et expertes : les violences conjugales, sexuelles et les féminicides ne reculent pas en France. Pour beaucoup, l’heure n’est plus à l’alerte, mais à l’action.

L’émission s’intéresse également aux morts au travail, avec un chiffre alarmant : au moins 764 personnes décèdent à la suite d’un accident du travail en 2024, selon le rapport annuel de l’Assurance maladie — un record depuis plus de dix ans.

En fin de journal, deux invité·es rejoignent le plateau : Nicolas Cadène, cofondateur de La Vigie de la laïcité, et Gnamé Diarra, journaliste indépendante. Ils analysent le rapport sénatorial porté par 29 élus Les Républicains, un document qui formule 17 recommandations censées “lutter contre l’islamisme en France”. Parmi ces propositions figurent notamment l’interdiction du voile et du ramadan pour les mineurs de moins de 16 ans. L’émission revient longuement sur le contenu et la portée de ce rapport.