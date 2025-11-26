Belgique : une grève générale historique - Comment Cnews contourne le pluralisme

Au sommaire de cette édition :

En France d’abord : à l’occasion de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, ce 29 novembre, une large coalition d’associations, de syndicats et d’organisations appelle à une grande marche à Paris. Un rassemblement sous haute tension, dans un contexte où les violences à Gaza et en Cisjordanie, les atteintes dénoncées au droit international et les restrictions humanitaires suscitent une mobilisation croissante. L’émission en parle avec Anne Tuaillon, présidente de l’AFPS.

Puis direction la Belgique, où le pays vit depuis trois jours une grève générale d’une ampleur inédite. Les syndicats s’opposent à un plan d’austérité massif : 20 milliards d’euros d’économies, hausse de la TVA, réforme des retraites des cheminots, remise en cause de l’indexation automatique des salaires. Conséquence : trains à l’arrêt, aéroports fermés et une coalition dite “Arizona” au bord de la rupture. L’émission analyse les enjeux avec Benjamin Pestieau, du PTB.

Retour en France enfin, avec l’enquête de Reporters sans frontières, qui accuse CNews de contourner les règles du pluralisme politique. Selon l’analyse — portant sur plus d’un million de données — la chaîne mettrait en place une stratégie de “rattrapages nocturnes” : une surreprésentation de l’extrême droite en journée, et une diffusion massive d’interventions de gauche au cœur de la nuit. Un fonctionnement inédit dans le paysage audiovisuel, qui pourrait conduire à une nouvelle saisine de l’Arcom.