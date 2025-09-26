"Brest reste antifasciste !" : après une odieuse attaque d'extrême-droite, la ville riposte

Depuis plusieurs mois, un groupe néonazi sévit à Brest, jusque-là relativement épargnée par l’extrême droite. Les agressions contre des personnes racisées, des militants antifascistes ou supposés de gauche se multiplient. Selon StreetPress, on compte déjà une douzaine d’attaques en quelques mois. Récemment, des militants LFI ont été agressés alors qu’ils collectaient des fournitures scolaires pour le Secours Populaire. Mais samedi 20 septembre, la violence a franchi un cap : un commando armé a frappé en pleine terrasse du café de la plage, place Guérin.

Micka, témoin de l'attaque, raconte : « 20 à 30 individus sont arrivés en courant, armés de matraques et de lacrymogènes. Ils ont frappé partout. Les chaises et les tables volaient, certaines personnes ont été blessées. » Le chaos n’a duré que quelques minutes, mais a suffi à semer la panique. Le café, bien qu’« un rendez-vous non politique, mais fréquenté par des gens de gauche », était visiblement ciblé. Micka ajoute : « Certains avaient créé “Brest nationaliste”. On s’est dit que ça pouvait être une cible. » Après l’attaque, les CRS ont tiré des lacrymogènes dans la rue, alors que le bar était encore rempli de blessés. Clément un autre témoin de la scène, raconte : « La police n'a rien fait. Ils ne sont pas venus vérifier si nous étions en sécurité. » Et les autorités vont encore plus loin. Alors qu'un appel à la manifestation antifasiste, prévu pour soutenir les victimes, circule dans les milieux millitants : la préfecture interdit le rassemblement. Clément dénonce : « Cette décision risque de créer un sentiment d’injustice. Brest est une ville solidaire et ouverte. » Pour alerter, des habitants ont imprimé des affiches, affichées par les commerçants, rappelant que Brest n’est pas une ville de fascistes. Brest la Rouge reste fidèle à sa tradition : solidaire, antifasciste et déterminée à ne jamais céder face à la haine.

Reportage de Théo Peron.