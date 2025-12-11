Je fais un don

Le Récap, c’est la pastille d’info condensée et musclée du Média. Tous les jours, du lundi au jeudi, à 20h, on passe en revue l’actualité sans filtre et sans langue de bois.

Le RN veut rouvrir les bordels… voilà ce que ça cache vraiment

Le RN relance le débat sur les maisons closes, cette fois sous forme de coopératives, avec Jean-Philippe Tanguy et Marine Le Pen en tête. À première vue, l’initiative pourrait sembler offrir autonomie et sécurité aux travailleuses et travailleurs du sexe. Mais derrière ce vernis se cache une stratégie politique et les habituelles obsession racistes du Rassemblement National. Quant aux véritables revendications des travailleuses et travailleuses du sexe (TDS) (décriminalisation, protection juridique, accès aux soins et aux comptes en banque professionnels) sont ignorées. La gauche, elle, est souvent gênée sur le sujet voir carrément figée dans un abolitionnisme dogmatique. Entre façade médiatique et idéologie, les TDS paient le prix fort, privés de droits et de sécurité. Ce débat montre une fois encore que le travail sexuel est instrumentalisé ou ignoré, jamais réellement défendu.

