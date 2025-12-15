Knafo-mania : comment "l’ombre de Zemmour" surfe sur l'union des droites

À force de contorsions électoralistes et d’appels du pied à l’extrême droite, les Républicains irritent leurs irréductibles, comme Pécresse ou Xavier Bertrand, qui appliquent le cordon sanitaire à leurs alliances. Pendant ce temps, Sarkozy flatte le RN et Wauquiez comme Lisnard plaident pour une primaire large à droite, incluant Sarah Knafo, l’étoile montante de Reconquête.

Longtemps conseillère de Zemmour, Knafo s’émancipe, selle s’est muée en caution glamour et médiatique de la droite radicale. Entre économie et fiscalité, elle multiplie les apparitions pour Reconquête, tout en laissant ses obsessions identitaires poindre dès qu’il le faut. Dopée par la « Knafo-mania », elle se laisserait même tenter par la mairie de Paris.

Pour LR, ces manœuvres d'union des droites sont surtout une opération de survie, mais flirter avec les nationalistes identitaires pourrait coûter cher. Dans cette droite éclatée, Knafo est déjà incontournable et prépare le terrain pour 2027.

Le Récap est un édito politique, à retrouver du lundi au jeudi sur Le Média.