Vers un barrage anti-insoumis ? Les nouveaux scandales qui rattrapent le RN

À première vue, les municipales suscitent un regain d’intérêt : 76 % des Français disent suivre le scrutin à venir. Mais cette attention accrue s’accompagne d’un durcissement des priorités, largement dominées par la sécurité, thème central pour la moitié des sondés. Une obsession ancienne, renforcée par des discours alarmistes, qui prospère indépendamment des réalités statistiques. Ce climat bénéficie directement à l’extrême droite, dont les idées infusent jusque dans les réflexes électoraux. Le sondage Public Sénat révèle ainsi un renversement symbolique du front républicain qui se mobilise désormais davantage contre La France insoumise que contre le RN.

Dans ce contexte, le parti de Marine Le Pen avance méthodiquement ses pions. Malgré les promesses de chasse à la "brebis galeuse" après les multiples polémiques des législatives, plusieurs candidats RN investis pour les municipales traînent un lourd passif raciste, antisémite, sexiste ou violent. Qu’importe : l’objectif dépasse largement l’échelon local. Les municipales servent de tremplin à une stratégie nationale visant notamment le Sénat, grâce aux grands électeurs issus des conseils municipaux. Les municipales ne sont donc ni anodines ni locales. Elles constituent une pièce centrale d’une stratégie nationale, où chaque conseil municipal devient un levier de pouvoir.

Le Récap est un édito politique, à retrouver du lundi au jeudi sur Le Média.