Le 21 juin, un coup KO contre le racisme, toutes les discriminations et l’extrême droite !





Mobilisation générale pour la justice, la paix et la solidarité.

Après la réussite forte et inspirante du rassemblement initié à Saint-Denis / Pierrefitte-sur-Seine, à l’appel de son maire Bally Bagayoko, où plus de 15 000 personnes ont répondu présentes le 4 avril 2026, nous appelons à amplifier cette mobilisation.

Parce que le racisme est systémique, la réponse doit être politique.



Cet appel s’adresse à toutes celles et ceux qui refusent de renoncer : humanistes, antifascistes, antiracistes, à toutes celles et ceux qui assument de combattre les actes et les propos racistes qui se généralisent jusqu’au sommet de l’Etat. Parce que le racisme est systémique, la réponse doit être politique. Nous ne pouvons accepter les lois qui discriminent des parties de la population et banalisent le racisme, ni les complaisances, les silences et les renoncements de beaucoup face aux discours médiatiques et politiques qui portent la haine et le rejet. Nous appelons la jeunesse à se lever, les universitaires à éclairer, les artistes à créer et à dénoncer, les médias républicains à informer avec responsabilité.

Nous appelons les féministes, les personnes sans papiers, les acteurs et actrices engagés pour la paix, contre les dominations et les injustices. Nous appelons les syndicalistes, les associatifs, les habitantes et habitants des quartiers populaires comme de tous les territoires, les intellectuel.les, les sportifs et sportives, les créateurs et créatrices, et toutes les forces vives de la société.

Une marche pour affirmer notre attachement commun aux valeurs de la République : liberté, égalité, fraternité.



Face à la montée du racisme, de l’antisémitisme, de l’islamophobie, de la négrophobie, de l'antitsiganisme, du racisme anti-asiatique et de toutes les formes de haine, face à la progression des idées d’extrême-droite et des discours de division, il n’y a pas de place pour l’indifférence. Nous refusons la banalisation de ces idées et affirmons notre détermination à y faire barrage par la mobilisation.

Le 21 juin rassemblons-nous à Paris et dans toute la France pour porter haut une exigence : celle d’une société réellement égalitaire, fraternelle et libre. Une marche pour affirmer notre attachement commun aux valeurs de la République : liberté, égalité, fraternité.

Ce rendez-vous est un appel à l’engagement, à la dignité, à la solidarité active. Il est un appel à construire un avenir solidaire, juste et humain, contre toutes les formes de racisme, de haine et de division.

Le 21 juin, marchons ensemble.

Nombreu.ses, solidaires, déterminé.es.



Les initiateurs de la tribune :

Bally Bagayoko (Maire de Saint Denis / Pierrefitte Sur Seine); Azzédine Taïbi (Maire de Stains); Mohamed Gnabaly (Maire de l’île Saint Denis) ; Aly Diouara (Maire de La Courneuve); Sofienne Karroumi (Maire d’Aubervilliers); Demba Traoré (Maire du Blanc Mesnil); Konate Bassi (Maire de Sarcelles); Diangou Traoré (élue à Saint Denis); Aziza Nouioua (élue à Neuilly sur/marne); Manon Monmirel (élue à Saint Ouen); Sofia Boutry (élue à Saint Denis / Pierrefitte Sur Seine); Leila Boustella (élue à Livry Gargan); Nezha Barhandi (élue à Clichy) ; Thomas Bardoux (élu à Pantin) ; Mehmet Ozguner (élu à Bondy)

Les premiers signataires :

Nadège Beausson-Diagne, Artiste ; Swann Arlaud, Acteur ; Agathe Bonitzer, Comédienne ; Bastien Bouillon, Comédien ; Rachida Brakni, Actrice ; Néhémy Dahomey, Écrivain ; Rokhaya Diallo, Journaliste, autrice et Réalisatrice ; Laetitia Dosch, Actrice autrice et metteuse en scène ; Annie Ernaux, Ecrivaine ; Malcom Ferdinand, Universitaire ; Adèle Haenel, Comedienne ; Salah Hamouri, Militant Franco Palestinien ; Imany, Chanteuse et auteure-compositrice-interprète ; Pierre Lemaître, Écrivain ; Grace Ly, autrice ; Soumahoro Maboula, Presidente, association Black History Month ; Mademoiselle K, Musicienne ; Hind Meddeb, Réalisatrice ; Médine, Rappeur ; Anna Mouglalis, Actrice ; Youssouf Mulumbu, Consultant ; Akim Omiri, Humoriste ; Léonie Pernet, musicienne ; Soa de Muse, Artiste ; Tatiana, Humoriste ; Jenna Thiam, Comédienne, rappeuse ; Françoise Verges, Autrice, militante decoloniale ; Abdourahman Waberi, Ecrivain ; Lamia Ziade, Artiste ; Elies Zoghlami, Humoriste

Représentants d’organisation :

Sophie Binet, Secrétaire générale de la CGT ; Amal Bentounsi, Collectif de la marche du 21 avril ; Said Bouamama, FUIQP ; Caroline Chevé, secrétaire générale de la FSU ; Samia El Khalfaoui, Association Stop aux violences d’état (SAVE) ; Julie Ferrua , Co- déléguée générale de l'Union syndicale Solidaires ; Murielle Guilbert , Co-déléguée générale de l'Union syndicale Solidaires ; Tayeb Khouira , Secrétaire National de l’Union syndicale Solidaires ; Béatrice Orès , Porte-parole UJFP ; Véronique Poulain , Trésorière Nationale de l’Union syndicale Solidaires ; Raphaël Pradeau , Porte-parole d'Attac France ; Jonathan RuƯ-Zahn , Cofondateur Tsedek ; Anzoumane Sissoko , Marche des Solidarités ; Nathalie Tehio , Présidente de la LDH ; Assa Traore, Collectif Adama ; Yoro Traore , Intercollectif des Sans-Papiers ; Youlie Yamamoto , Porte- parole d'Attac France ;



Ils et elles signent également :

Nasteho Aden, présidente du carré citoyen 93 ; Jean-Pierre Amira Bendjaballah, Journaliste ; Sissoko Anzoumane, Responsable MDS et Élu 18 eme ; Nadia Azoug, Vice-présidente Département SSD 93 / 1ere Adjointe Pantin ; Anne Azoulay, Comédienne ; Pauline Bade, Thérapeute militante ; David Baiot, Acteur ; Etienne Balibar, Professeur honoraire, Université de Nanterre ; Frank Barat, Producteur ; Christian Benedetti, Acteur / metteur en scène ; Siham Bengoua, Créatrice de contenu ; Hakim Benhabib, Thérapeute/Artiste ; Eric Berr, Economiste ; David Bertrand, Directeur de Casting ; Louise Bihan, Documentariste ; Benjamin Biolay, Chanteur et acteur ; Morgane Bonnaud, Monteuse ; Said Bouamama, FUIQP ; Sigrid Bouaziz, Comédienne et réalisatrice ; Idir Boumertit, Maire de Vénissieux ; Dominique Cabrera, Réalisatrice ; Jean-Victor Castor, élu ; Cécile Cée, Artiste ; Manon Chaillou, Intermittente du spectacle ; Charlie Le Mindu, artiste ; Annie Chazelle, Engagement auprès des familles sans papiers ; Elodie Chazelle, Architecte ; Sarah Chazelle, Distributrice de films ; Judith Chemla, Actrice ; Mona Chollet, Autrice ; Claudine Cordani, Journaliste ; Alexia Coutant, Attachée de presse ; Coline Crance-Philouze, Distributrice ; Xavier Czapla, Comédien ; Slimane Dazi, Comédien ; Laurence De Cock, historienne, enseignante ; Malek Délégué, Éditorialiste politique ; Caroline Deruas Peano, Réalisatrice ; Lolo Dewaere, Comédienne ; Dinaa, Artiste ; Abdoubar Djaffar, élu de Créteil; Maïmouna Doucouré, réalisatrice ; Juliet Drouar, Auteur ; Victoire Du Bois, Comédienne ; Karine Durance, Attachée de presse ; Samia El Khalfaoui, Association Stop aux violences d’état (SAVE) ; Sepideh Farsi, Cinéaste ; Eric Fassin, Professeur de sociologie à l'Université Paris 8 ; Benjamin Fiorini, Maître de conférences, Université Paris 8 ; Cécile Fisera, Comédienne ; Sandrine Floc'h, Distributrice ; Giulia Fois, Journaliste, autrice ; Jérémie Fontaine, Réalisateur ; Sophie Fustes, Musicienne ; Lena Garrel, Actrice ; Caroline Geryl, Musicienne ; Hélène Giafferi, Humaniste, antiraciste et antifasciste ; Catherine Giraud, Attachée de presse ; Emmanuel Gras, Réalisateur ; Alain Guiraudie, Cinéaste ; Yasmine Hamdan, Artiste ; Eva Huault, Actrice ; Axelle Jah Njike, Autrice afropéenne, podcasteuse, documentariste & dramaturge. ; Rachel Keke, humaniste ; Negin Khazaee, Cinéaste ; Camille Kouchner, Autrice, Enseignante-chercheuse. ; Ariane Labed, Actrice, réalisatrice ; Thomas Lacoste, Réalisateur, La Bande Passante ; Abdelkader Lahmar, Maire de Vaulx en Velin ; Annie Lahmer, Conseillère Régionale ; Mélissa Laveaux, autrice compositrice interprète ; Radouan Leflahi, Acteur ; Ainhoa Leguy, Étudiante ; Marie Lemarchand, Comédienne et activiste ; Albert Lévy, ancien magistrat ; Florence Loiret-Caille, Actrice ; Emily Loizeau, Artiste auteure compositrice interprète ; (Lydroppedthemic) LY, Rappeur ; Grace Ly, Autrice ; Ziad Majed, Professeur universitaire ; Bertrand Mandico, Cinéaste ; Karim Mastouri, Adjoint au Maire d'Ivry-sur-Seine ; Xavier Mathieu, Acteur ; Maxime Matray, cinéaste ; Lola Maupas, Chercheuse ; Guillaume Meurice, Humoriste ; Johanna Meyer, Distributrice cinéma ; Shanti Mouget, Danseuse ; Bruno N'Diaye, Membre du Bureau Exécutif de la Libre Pensée ; Ugo Palheta, Enseignant-chercheur ; Julie Paratian, Productrice de films ; Caroline Peano Derua, Réalisatrice ; Jean-Gabriel Périot, cinéaste ; Elisabeth Perlié, Distributrice ; Cinna Peyghamy, Artiste ; Pablo Pillaud-Vivien, Journaliste ; Princess Erika, Chanteuse et actrice ; Olivier Rabourdin, acteur ; Narivelo Randriana Riosa, élu à Meudon ; Raz, streamer politique ; Marine Riou, Exploitante de cinéma ; François Sauterey, co-président du MRAP ; Pierre Schoeller, Cinéaste ; Claire Simon, Cinéaste ; Julien Simon, Acteur ; Ahlam Slama, Comédienne ; Juliette Smadja, comédienne et autrice ; Amine Snoussi, Journaliste - Le Média TV, Frustration ; Dominique Sopo, président de SOS-Racisme ; Yuki Takahata, autrice traductrice ; Emily Tante, Drag-queen ; Juliette Todisco "Macho Boulot Dodo", Créatrice de contenu ; Khadija Toufik, Journaliste ; Claire Touzard, Écrivaine ; Victoire Tuaillon, Journaliste ; Piero Usberti, Réalisateur ; Youness Valo, Réalisateur ; Madhuri Van Eeckhout, 3ème assistant caméra ; Valentin Vasseur, Technicien de maintenance ; Virgil Vernier, Réalisateur ; Gisèle Vienne, Chorégraphe metteur en scène ; Bixente Volet, Réalisateur ; Alexia Walther, Cinéaste ; Kiara Wimbush, Ingénieure de recherche ; Wissam Xelka, Streamer, militant décolonial ; Omar Yaqoob, Maire de Creil ;





