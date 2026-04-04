Face aux campagnes d’intimidation contre les universitaires, défendons la liberté académique !

Depuis plusieurs semaines, notre collègue Rachele Borghi, maîtresse de conférences à Sorbonne Université, fait l’objet d’une campagne d’attaques d’une rare violence. À la suite d’un post publié sur le réseau social X le 10 février par le compte « French Carcan » et d’un article paru dans Marianne le 22 février 2026, ses propos tenus à l’occasion d’une conférence ont été extraits, décontextualisés, reformulés et présentés comme un appel à « détruire l’Université ».

Nous, chercheur·es, enseignant·es-chercheur·es, doctorant·es et personnels de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, exprimons notre soutien absolu à notre collègue et notre profonde inquiétude face aux campagnes de ciblage, d’intimidation et de violences verbales visant le monde académique, relayées sur les réseaux sociaux et dans certains espaces médiatiques afin de délégitimer le travail de recherche scientifique. Ces pratiques relèvent explicitement du violent ciblage public. Elles attisent la violence, nourrissent le harcèlement et ouvrent la voie à la haine et aux menaces, implicites comme explicites, contre la sécurité des personnes visées - en particulier ici des chercheur-es.



Ces campagnes ne visent pas seulement à discréditer une personne ; elles cherchent à produire un effet d’intimidation collective, en dissuadant toute prise de parole critique.



Nous dénonçons donc fermement cette atteinte sans précédent aux libertés académiques et cette grave atteinte à notre travail scientifique. La mise en cause publique de notre collègue a déclenché une vague de cyberharcèlement, d’injures, de menaces, y compris des menaces de mort. Les attaques visant notre collègue prennent la forme de commentaires sexistes, grossophobes, racistes et lesbophobes. Ces campagnes ne visent pas seulement à discréditer une personne ; elles cherchent à produire un effet d’intimidation collective, en dissuadant toute prise de parole critique.



Bien entendu, ces attaques s’inscrivent dans un contexte plus large où des chercheur·ses qui dénoncent publiquement la poursuite des crimes de masse contre les Palestinien.nes de Gaza sont la cible de campagnes répétées de mise en cause sur les réseaux sociaux, dans certains médias et dans des arènes politiques et institutionnelles, visant à les discréditer et à les réduire au silence. Nous affirmons avec force que rien, dans le débat scientifique ou public, ne saurait justifier de telles attaques. Le désaccord scientifique et la critique sont constitutifs de la recherche. La violence, la menace, l’injure et la mise en danger de nos collègues ne le sont pas et doivent être combattues.

Nous affirmons notre solidarité avec Rachele Borghi et l’ensemble des chercheur·es visé·es par ces campagnes et appelons à la défense collective et inconditionnelle des libertés académiques.

Au-delà de la personne de Rachele Borghi, universitaire reconnue internationalement pour ses travaux et son intégrité scientifique, ce sont les libertés d’expression et académique qui sont en jeu. Celles-ci garantissent le droit de produire, d’enseigner et de diffuser des savoirs, y compris critiques, sans intimidation ni menace. Ces attaques visent également à contester la légitimité de certaines trajectoires et de certains objets de recherche au sein même de l’institution universitaire. Ces travaux permettent pourtant d’interroger les structures sociales, les rapports de pouvoir et de domination et d’analyser de manière critique la colonialité des savoirs ainsi que les formes de racisme systémique qui peuvent traverser les institutions universitaires elles-mêmes. Or, depuis plusieurs années, les chercheur·es dont les travaux s’inscrivent dans des perspectives critiques sont de plus en plus la cible de campagnes répétées de mise en accusation publique. Rachele Borghi en a déjà fait les frais en 2013 et 2021.



Ces mises en cause répétées - médiatiques et numériques - participent à installer un climat d’intimidation et de censure incompatible avec les libertés fondamentales. Nous refusons que le harcèlement devienne un instrument ordinaire de régulation du débat académique. Nous affirmons notre solidarité avec Rachele Borghi et l’ensemble des chercheur·es visé·es par ces campagnes et appelons à la défense collective et inconditionnelle des libertés académiques.



Cette tribune est ouverte à signatures ici.

Signataires au 2 avril 2026 :



Collectifs : 1. Artistes pour la Palestine 2. CGT FERC Sup de Sorbonne Université 3. Collectif Vietnam-Dioxine 4. Comité Palestine de Dauphine 5. Comité Palestine Ehess/Condorcet 6. Comité Palestine Paris 1 Panthéon-Sorbonne 7. Comité Palestine Paris-Saclay 8. Comité Palestine Sorbonne Université 9. Education avec Gaza 10. Hic Est Sanguis Meus (collectif d’artistes) 11. Maan for Gaza Artists 12. People’s Health Movement 13. Pluriversité 14. Pour une Santé Engagée et Solidaire 15. Solidaires étudiant-es EHESS 16. SUSIE 17. Universitaires avec Gaza

Signatures individuelles : 1. Yacine Abbar, Étudiant, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 2. Rim Abdelmalek, Professeur hospitalo-universitaire en médecine, université Tunis El Manar, Tunisie 3. Judith ABENSOUR, enseignante, ENSAD 4. Margueritta Abou Hanna, Enseignante vacataire, Université Bourgogne Europe 5. Hala ABOU ZAKI, Chercheure associée, Urmis 6. Sébastien Abramson, Maître de Conférence, Sorbonne Université 7. Catherine Achin, Professeure, Université Paris Dauphine 8. Nele Aernouts, Maître de conférences, Vrije Universiteit Brussel 9. Richelli AFONSO, Doctorante, EHESS, CERCEC 10. Michel AGIER, directeur d'études, EHESS 11. Sadia Agsous-Bienstein, maîtresse de conférences, Sorbonne-Nouvelle Paris 3 12. Sara Aguiton, Chercheuse, CNRS 13. Yasmine Akrimi , Doctorante, Université de Gand 14. Nadia AL SALTI, PRCE Anglais, Université Gustave Eiffel 15. Sophie Albert, Maîtresse de Conférences, Sorbonne Université 16. Amandine Albizzati, Doctorante EHESS, Centre Maurice Halbwachs 17. Yazid ALIBHAYE, Enseignant, Université de La Réunion 18. Celine Allaverdian, doctorante, Université de Montréal / Université Paris-Saclay 19. Marie Allègre, Enseignante de FLE au Royaume-Uni 20. Paul Alliès, Professeur émérite, Université Montpellier 21. Bruno Alonso, Chercheur, CNRS 22. Haoues Alout, Chercheur, Inrae 23. Salomé Ambert, Doctorante et ATER, Université Grenoble Alpes 24. Anne-Laure Amilhat Szary, Professeure des Universités, Université Grenoble Alpes 25. François ANDRE, Chercheur, Univ. Paris Saclay 26. Aurélie Anglionin, Étudiante master, IUGA 27. Elena Aoun, Professeure, UCLouvain 28. Waël AOUN, Doctorant, UCLouvain 29. Chadia Arab, Directrice de recherche, CNRS 30. Rafik Arfaoui, Maître de conférences, Université Jean Moulin Lyon 3 31. Mathilde ARMINGEAT, professeure agrégée d'histoire-géographie, académie de Versailles 32. Lotte ARNDT, Maitresse de conférences, Paris 1, Panthéon Sorbonne 33. Philippe Aubry, Enseignant-chercheur en retraite, Sorbonne université 34. Nicolas Aude, Maître de conférences en littérature comparée, Sorbonne Université 35. Davide Avagliano, Maître de Conférences, Chimie ParisTech - PSL 36. Rajhi Azza, Chercheure indépendante 37. Igor Babou, Professeur des universités, Université Paris cité, Ladyss (UMR CNRS 7533) 38. Virginie Baby Collin, Enseignante chercheuse, Aix Marseille Université 39. Charles-Antoine Bachand, Professeur, Université du Québec en Outaouais 40. Vanda Bajs, Doctorante, UCLouvain 41. Viviane Baladi, DR, CNRS (retraitée) 42. Mariette Ballon, Doctorante, Université Lumière Lyon 2 43. Pierre-Louis Ballot, ATER, Université de Tours 44. Maria-Vittoria Baricci , doctorante, Héritage CNRS, CY-Cergy Paris Université 45. Françoise Bartiaux, Professeure Emérite, UCLouvain 46. Nicolas Bautès, Professeur des Universités, Université Paul Valéry Montpellier 3 47. Théophile Bavay, Doctorant, Laboratoire LAVUE/Mosaïques à l'Université Paris-Nanterre 48. Adrien Baysse-Lainé, CR, CNRS 49. Willy Beauvallet, Maître de conférences, Université Lumière Lyon 2 50. PATRICK BEGRAND , MAÏTRE DE CONFERENCES HONORAIRE, UNIVERSITE MARIE ET LOUIS PASTEUR 51. Lila Belkacem, Maîtresse de conférences, UPEC 52. Mathias Bellat, Ingénieur d’étude, CNRS 53. Fatiha Belmessous, Chercheure, ENTPE / Laboratoire EVS 54. Yazid Ben Hounet, Chercheur, CNRS - Laboratoire d'Anthropologie Sociale (Collège de France) 55. Zaïneb Ben Lagha, MCF, Université Sorbonne Nouvelle 56. Linda BEN RAIS, Doctorant.e, UMR ESO 57. Dalal Benbabaali, Maîtresse de conférences, Université de Picardie Jules Verne 58. Samyra Benbachir, Etudiante M2 Sociolinguistique, Université Paul-Valéry-Montpellier 59. Karine Bennafla, professeure, Université Lyon Jean Moulin 60. Maurizio Bergamaschi, Professeur, Université de Bologna 61. Anne Emmanuelle Berger, Professeure émérite, Université Paris 8 62. Morgan Berger, Educateur 63. Mathilde Bernard, Doctorante, LRA - EDTESC 64. Sam Bianchi Koeller, Tech, CNRS 65. Alexandra Bidaux, Etudiante, Paris 1, Panthéon Sorbonne 66. Tahera BILGER, ATER en géographie, Université Paris-Est Créteil 67. Hervé Bismuth, EC, Université Bourgogne Europe 68. Émilie Blanc, Chargée de cours, Université Toulouse 69. Nathalie Blanc, Directrice de recherche, LADYSS UMR CNRS 7533 70. Xavier Blanc, enseignant-chercheur, Université Paris Cité 71. Ju Blanckaert, chercheuse indépendante 72. Marianne Blidon, MCF, Paris 1 73. Marianne Blume, Assistante retraitée, Université Libre de Bruxelles 74. Éléa Boënnec, Docteure en géographie et chargée de cours, INALCO 75. Mallaury Bolanos, Doctorante, EHESS/CMH 76. Agnès Bonnaud, Enseignante-chercheuse, Université Lumière Lyon 2 77. Véronique Bontemps, Chargée de recherche, CNRS 78. Lucie Bony, CR, CNRS 79. Sacha Bordes, Masterant et prof vacataire, CY Université de Cergy-Pontoise 80. Fatiha Bouchelaghem, Enseignante et chercheuse, Sorbonne Université 81. Marie Kenza Bouhaddou, Enseignante-chercheuse, ESPI2R et CRH-LAVUE 82. Anne BOUHALI, maîtresse de conférences, Université Paris Cité 83. Linda Boukhris, Maîtresse de conférences, Université Paris I 84. Antoine Boulangé, Enseignant, Secretaire de la F3SCT Sorbonne Université 85. Vincent Bourdin, Ingénieur de recherche, CNRS - GeePs - Centrale-Supélec 86. Julien J. Bourgier, Doctorant, Université Sorbonne nouvelle/Ehess 87. Laure Bouthenet, Étudiante, Université Jean Monnet - Saint Etienne 88. Yassine Bouzid, Doctorant, EHESS/Géographie-cités 89. Camille Brasseur, Doctorante, UCLouvain Saint-Louis 90. Cécile Breyton, DR-CNRS, Institut de Biologie Structurale 91. Claire Brisson, Agrégée, professeure dans le secondaire, Lycée français de Barcelone 92. Charlotte Brives, Directrice de Recherche, CNRS 93. Joel Brochier, PE, SUD Education 94. Louw Bronwyn, Doctorante, EHESS/CRAL 95. Déborah Brosteaux, Postdoctorante, Université Libre de Bruxelles 96. Louise Bruit Zaidman, professeure d'histoire ancienne, laboratoire Anhima (EHESS) 97. Nicolas Brun, ATER, Université Marie et Louis Pasteur 98. Claude Bruter, Prof retraité, SMF ESMA 99. Jacqueline Butaeye, Institutrice retraitée 100. Marianne Cabaret Rossi, Enseignante 101. Amaia CABRANES RUBIO, MCF Histoire des Amériques, Sorbonne Université 102. Claude Calame, Directeur d'études, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris 103. Guillaume Camuset, Doctorant, Paris-8 104. Nicolas Canova, MCF, Université de Lille - ENSPL 105. Elsa Capron, MCF, Université Reunion 106. Félix Cardoso, Doctorant, ESO Caen, Université de Caen Normandie 107. Lénaïg Cariou, Doctorante en littérature, Université Paris 8 108. Irène Carpentier, Chercheure, CIRAD 109. Pénélope Cartelet, MCF, Université de Lille 110. Anne Casile, Chargée de Recherche, UMR PALOC, IRD 111. Alain Castan, Enseignant retraité et éditeur, La courte échelle. éditions transit 112. Neela Cathelain, Chercheuse en études anglophones, Sorbonne Université 113. Romain Caupin, Doctorant, Inrae 114. Elisa Cecchinato, Chargée de cours/apprentie archiviste, LISAA - Université Gustave Eiffel/EHESS 115. Maria Luisa Cesoni, professeur émérite, UCLouvain 116. Marie CHABROL, Maîtresse de Conférences, Université de Picardie Jules Verne 117. Martin Chaffut, Master, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 118. Amandine Chapuis, Enseignante-chercheuse, Université Paris Est Créteil 119. Youmna Charara, Enseignante, Education nationale 120. Marion CHARPENEL, Maitresse de conférences en Sociologie, Université de Rouen Normandie 121. Hélène Chauveau, ingénieure d'étude, université Lyon 2 122. Héloïse Chauvel, Doctorante / ATER, Université Paris Cité 123. Sébastien Chauvin, Professeur associé, Université de Lausanne 124. Jaine Chemmachery, MCF, Sorbonne Université 125. Marie Chenet, Maîtresse de Conférences, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 126. Lounes Chikhi, Chercheur (DR1), CNRS, Université de Toulouse 3 127. Marie Cholley-Gomez, post-doctorante, Université de Montpellier Paul Valéry 128. Cyrille CHOPIN, Doctorant, Université Paris Cité, Laboratoire de didactique André Revuz 129. Ewa Chuecos, Doctorante, Universite Lyon 2 130. Philippe Cinquin, Professeur émérite, Université Grenoble Alpes 131. Sophie CLAIR-CALIOT, Doctorante et vacataire, Université Lyon 2 132. Paul Claquin, Etudiant 133. Loréna Clément, Maîtresse de Conférences, Université Sorbonne Paris Nord 134. Floriane CLEMENT, Chargée de recherche en géographie/sciences politiques, INRAE 135. Baptiste COCHIN, Doctorant, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne / INED 136. Béatrice COLLIGNON, Professeure des unviversité, directrice d'Ecole doctorale, Université Bordeaux Montaigne 137. Natacha Coquery, Professeure émérite, Université Lumière Lyon 2 138. Francesco Correale, IR Hors-classe, CNRS UMR 7324 CITERES 139. Bénédicte Coste, Professeure des universités, Université Bourgogne Europe 140. Gérard COUCHOUD, Professeur de chaire supérieure retraité 141. Saskia Cousin, Professeure des universités, Nanterre 142. Salomé Cousinié, Doctorante, Lyon 2, Triangle 143. Deborah Coz, Chercheuse post-doctorante, Université Grenoble-Alpes 144. Anaïs Cruzel, Professeur de Lettres Modernes 145. Assaf DAHDAH, Chercheur, CNRS 146. Tarik Dahou, Directeur de recherche, IRD 147. Jocelyne Dakhlia, Directrice d'études émérite, EHESS 148. Antoine DA LAGE, MCF (retraité), université Paris 8 149. Luna-Mel Da Silva, Etudiante, Paris 1 150. Cédric Dameron, Élu au CA de Sorbonne Université au titre de l'intersyndicale CGT et FSU CGT 151. Isabella Damiani, Mcf, UVSQ/UPSACLAY 152. Elio Daudet, étudiant, Paris I, Panthéon Sorbonne 153. Marianne Dautrey, Traductrice, chercheuse en philosophie indépendante 154. Olivier DAVID, Professeur de Géographie, Université Rennes 2 155. Marjolaine David Briand, Doctorante ATER, Université Bordeaux Montaigne 156. Michael F. Davie, Professeur des Universités, A la retraite 157. Sonia Dayan-Herzbrun, Professeure émérite, Université Paris Cité 158. Cécile De Bary, MCF, Université Paris Cité 159. Henry De Craene, Étudiant, Sorbonne Université 160. Gaia De Luca, Postdoctorante, Université de Lille - UMR Hartis 161. Donatienne de Mellis, Retraitée de l'éducation Nationale 162. Stefaan De Neve, Professeur, Université de Gand, Belgique 163. Christine Déchamps, Enseignante Retraitée, Syndiquée Fsu snuipp 164. Randi Deguilhem, Directrice de recherche émérite, CNRS 165. Marie Delisle, Doctorante, EHESS 166. Julien Dellier, Maître de Conférences, Université de Limoges 167. Kaduna Demailly, Maîtresse de conférences, Université Paris 8 168. Aurélie DENY, MCF, Université Marie et Louis Pasteur Besançon 169. Mathieu DEPOIL, Educateur populaire / Doctorant en sciences de l'Education, ICEM Freinet / Université de Montpellier 170. Sephora Derrouiche, Doctorante, Université de Lille 171. Zénaïde Dervieux, Maîtresse de conférences, Université Sorbonne Paris Nord 172. Laurence Després, enseignante chercheuse, Université Grenoble Alpes 173. Al Deverly, doctorant en sociologie, EHESS 174. Darius Devos, Doctorant, EHESS 175. Judicaëlle Dietrich, Maîtresse de conférences, Université Jean Moulin Lyon 3 176. Clément Dillenseger, Postdoctorant, CNRS 177. Sophie Djigo, Philosophe, CIPh 178. Bien Dobui, Maîtresse de Conférences, Université de Picardie Jules Verne 179. Léa Donguy, Ingénieure de recherche, Université Gustave Eiffel 180. Tal Dor, Maîtresse de conférences, Aix Marseille Université, IREMAM 181. Léna Dormeau, Chercheuse indépendante 182. Sébastien Douchet, Professeur des universités - Littérature française, Université Clermont-Auvergne 183. Carmen Dreysse, ATER, EHESS 184. Lydia Drieu, Etudiante 185. Jeanne du Roure, Doctorante, EHESS 186. Vincent Dubois, Professeur, Sciences Po Strasbourg 187. François Dubuisson, Professeur, ULB 188. Marine Duc, Maitresse de Conférences, Université de Reims 189. Théophile Duchêne, Doctorant, ESO Angers/Université d'Angers 190. Rodolphe DUMOUCH, Docteur et enseignant agrégé 191. Dominique Dupart, MCF Littérature française, Université de Lille 192. Messie Dupont, Doctorante, Université de La Réunion 193. Frith EDBROOKE, Doctorant, ENS 194. Raphaël Ehrsam, Maître de conférences, Sorbonne Université 195. Tamim El Ahmad, Postdoc, University of Edinburgh 196. Iman El Feki, Doctorante, Université de Strasbourg 197. Laila EL GHARBAOUI, Enseignante 198. Valentine Eliet, Doctorante, Université d'Angers (TEMOS) / EHESS (CRH) 199. Victor Epain, Chercheur postdoctorant, Simon Fraser University 200. Morgane Esnault, Postdoctorante, Sciences Po Rennes 201. Nada Essid , Doctorante, LAVUE 202. Stefano EVANGELISTI, Prof Université, Laboratoire de Chimie et Physique Quantiques - FeRMI - Université de Toulouse 203. Ralph Evêque, Maître de conférences en Histoire du droit, Paris Nanterre 204. Olivier Evrard, directeur de recherche, IRD 205. Gabriel Brice EYENGA AZOMBO, Doctorant, Université de Clermont Auvergne/CELIS 206. Eva Fabrizio, Geographe Independent scholar (former professor on contract at the Treviso campus, Ca’ Foscari university in Venice) 207. Jules Falquet, Professeure des universités, Université París 8 St Denis 208. Anaïs Farine, Chercheuse, Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 209. Gabriel Fauveaud, Professeur, Université de Montréal 210. Bastien Fayet, Doctorant, Université d'Angers 211. Azélie Fayolle, Chargée de recherche, CNRS Sorbonne Université 212. Estelle Ferrarese, Professeure de philosophie, Université de Picardie Jules Verne 213. Benjamin Ferron, Maître de conférences, UPEC/Céditec 214. Giovanni Finazzi , DR-CNRS, Laboratoire de Physiologie Végétale 215. Benjamin FIORINI, Maître de conférences, Université Paris 8 216. Michel Flora, Doctorante, La Rochelle Université 217. Lucille Florenza, jeune docteure en anthropologie 218. Bénédicte Florin, Maitresse de conférences, Université de Tours 219. Virginie Foloppe, Chargée de cours, Sorbonne Nouvelle 220. Lise Fourdrignier, Doctorante, Université Gustave Eiffel, Laboratoire LATTS 221. Raphaëlle Fourlinnie, Cheffe du service Données et Accès, Bibliothèque Publique d’Information 222. Jean-Baptiste Frétigny, Maître de conférences, CY Cergy Paris Université 223. Pascale Froment, Professeure des Universités, Université Paris 8 - UMR Ladyss 224. Muriel Froment-Meurice, Maitresse de conférences, Université Paris-Nanterre 225. Leïla Frouillou, MCF, Université Paris Nanterre 226. Mathilda Fuchet-Cajani, Ingénieure d'études en SHS, Nantes Université 227. Florian Gaité, Chercheur associé, Institut ACTE/Paris 1 228. Nora Galland, ATER, Université de Bretagne Occidentale 229. Jacques Gardes, Chercheur, Aix-Marseille Université 230. Camille Gardesse, Maîtresse de conférences, Ecole d'Urbanisme de Paris 231. Sébastien GARNIER, MCF, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne 232. Anne Garrait, Professeur des universités, Université Clermont Auvergne 233. François Gaudin, Professeur des universités, Université de Rouen et LT2D 234. Pierre Gautreau, Professeur des Universités, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne 235. Irène Gayraud, Maîtresse de conférences, Sorbonne Université 236. Valérian GEFFROY, Maître de conférences, Université du Littoral Côte d'Opale 237. Thies Gehrmann, Postdoctoral researcher, UAntwerpen 238. Vincent GEISSER, CR CNRS, directeur de l'IREMAM, CNRS/Aix Marseille Université 239. Michel Gevers, Professeur émérite, Université catholique de Louvain, Belgique 240. Yosra Ghliss, Maîtresse de Conférences, Université de Picardie Jules Verne 241. Margaret Gillespie, Maîtresse de conférences, Université Marie et Louis Pasteur 242. Irène Gimenez, Post-doctorante, Sorbonne Université 243. Véronique Ginouvès, Archiviste, CNRS 244. Marion Giuliani, Agrégée- professeure dans le secondaire, Lycée Michel-Ange 245. Valentin Gledel, Maître de conférences, Université Savoie Mont Blanc 246. Alicia GOMBA AIBAR, doctorante criia cralmi 247. Nicole Gombay, Professeure, Université de Montréal 248. Alexis Gonin, MCF en géographie, Université Paris Nanterre 249. Laura Goudet, Mcf, URouen-Normandie et IUF 250. Camille Gourdeau, Post-doctorante, Université Paris Cité 251. Pierre-Henri GOUYON, Professeur émérite, Muséum National d'Histoire Naturelle 252. Juliette Grainger, étudiante, Université de Copenhague 253. Aude Grangeat, Doctorante, Université Paris Cité 254. Isabelle Grangaud, Directrice de recherche, CNRS, Centre Norbert Elias, Marseille 255. Stella Granier, Doctorante, Sorbonne Université 256. Luca Greco, Professeur des Universités, Université de Lorraine 257. Anouk Grégoire, étudiante, PSL 258. Michela Gribinski, PRAG (retraitée), Sorbonne Université 259. Joachim Grousson, Étudiant·e, CentraleSupélec 260. MICHEL GRUSELLE, DIRECTEUR DE RECHERCHE, CNRS RETRAITÉ 261. Jeannine Gruselle, sociologue, SNTRS CGT 262. Félix GUEGUEN, ATER, Université Jean Moulin Lyon 3, Prodig 263. Laura Guérin, MCF, Université Paris Nanterre 264. Christine Guillain, Professeure, UCLouvain Saint-Louis Bruxelles 265. Mariem Guellouz, MCF, Université Paris Cité 266. Nacira Guénif, Professeure des Universités, Université Paris 8, LEGS 267. Yves Guermond, Professeur honoraire, Université de Rouen 268. Marianne Guérois, Maîtresse de conférences, Université Paris Cité 269. Pablo Robin Guerrero, Chercheur, École Normale Supérieure de Paris 270. Pierre Guidi, Chargé de recherche, IRD 271. Cécile Guignard, Doctorante, Université Côte d'Azur 272. Lucie Guimier, Chercheuse associée, Université Paris 8 273. Pierre Guislain, Chercheur en philosophie, LIR3S Université de Bourgogne 274. Robin Haddad, Doctorant contractuel, Sorbonne Université 275. Badreddine Hambli, Etudiant 276. Eric HAMRAOUI, Enseignant-chercheur, CNAM 277. Mejed Hamzaoui, Professeur, Université Libre de Bruxelles/ ULB 278. Claire Hancock, professeure des universités, Université Paris-Est Créteil 279. Judith Hanoufa, Doctorante, CESSMA 280. Marie-Pierre Harder, Maîtresse de conférences, Université Lumière Lyon 2 281. Nabil HASNAOUI AMRI, Chercheur, CIRAD 282. Félicie Hazard, Ingénieure d'étude, MSHB 283. Jean-Christophe Helary, Doctorant, Université de Toulouse 284. Nicolas Herman, étudiant géomaticien, université lumière lyon 2 285. Carolina HERNANDEZ, Doctorante, Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle 286. Edna Hernandez Gonzalez, Maîtresse de Conférences, Université de Bretagne Occidentale 287. Maëva Herriau, PhD, UCLouvain 288. Louka HERSE, Doctorant contractuel et professeur agrégé de géographie, Laboratoire Passages, Université Bordeaux-Montaigne 289. Elizabeth Hessek Doctorante, Université de Montréal 290. Jerome Heurtaux, Enseignant-chercheur, Université Paris-Dauphine 291. Imane Hmaidouche, étudiante 292. Carole Hosteing, Enseignante, doctorante en philosophie, Université de Picardie, CURAPP-ESS 293. Myriam Houssay-Holzschuch, Professeure de géographie, Université Grenoble Alpes 294. Cristal Huerdo Moreno, Maitresse de langue, UMONS et UCL Saint-Louis—Bruxelles 295. Florence HUGUENIN-RICHARD, Enseignante-chercheuse, UFR de géographie, Sorbonne Université 296. Maria IASAGKASVILI, Doctorante en géographie, Université Rennes 2 297. Lea-Maria Ibele, Chargée de Recherche, Aix Marseille Université / CNRS, Institut de Chimie Radicalaire 298. Omar Jabary Salamanca, Prof, Université libre de Bruxelles 299. Richard JACQUEMOND, Professeur émérite, Aix-Marseille Université 300. Fanny Jedlicki, MCF sociologie, LiRIS, U. Rennes 2 301. Anne Jégou, MCF, Université Bourgogne Europe 302. Emna Jelloul, Médecin, Université libre de Bruxelles 303. Géraldine Jenvrin, Visiting profesor, Sorbonne Abu Dhabi 304. Pauline Jézéquel, Enseignante-chercheuse contractuelle, La Rochelle Université 305. Louis Jolivalt, Doctorant, Lab'URBA Université Paris-Est Créteil 306. Cécile Jouhanneau, Maîtresse de conférences en science politique, Université de Montpellier Paul Valéry 307. Corentin Jozeleau, Etudiant, Université d'Orléans 308. Sabrina KADRI, médiation scientifique, AMU 309. Aurelia Kalisky, Chercheuse, Centre Marc Bloch 310. Anne-Lucie Kargul, PRAG Anglais, IUT d'Evry-Val d'Essonne 311. Mohsen Kayal, Chercheur, IRD 312. Lamya Khalidi, CR, CNRS 313. Mehdi Khamassi, Directeur de recherche, CNRS / Sorbonne Université 314. Chakib Khelifi, doctorant, Paris-Est Créteil 315. Stefan Kipfer, Professeur, York University, Toronto, Canada 316. Jérémie Klein, Doctorantx, Université Grenoble Alpes 317. Sophie Klimis, Professeur ordinaire, UCLouvain 318. Abir Kréfa, Maîtresse de conférences en sociologie, Université Lyon 2 319. Isabelle Krzywkowski, Professeure de littérature comparée, Université Grenoble Alpes (UGA) 320. Gaëlle Lacaze, Professeure des universités, Sorbonne université 321. Perrine Lachenal, Chercheuse, CNRS 322. Ambre Lahoud, Étudiante, EHESS/CRH 323. Karine Lamarche, Chargée de recherche, CNRS 324. Amaury LAMBERT, Professeur des universités, Ecole Normale Supérieure (PSL) 325. Karine LAMBERT, MCH HISTOIRE-ETUDES GENRE, Université Côte d'Azur 326. Elad Lapidot, Professeur en études hébraïques, Université de Lille 327. Mathilde Larrere , Mcf, UGE 328. Stéphanie Latte Abdallah, Directrice de recherche au CNRS, CéSor-EHESS 329. Yasmine Latrache, Étudiante, Université Paris Nanterre 330. Angèle LAUNAY, Docteure en aménagement de l'espace, architecture, LET-LAVUE 331. Camille LAURENT, ATER 332. Camille Laviron, Doctorante en anthropologie, Université Paris Nanterre 333. Solène Le Bihan, Doctorante, EHESS 334. Pierre Le Brun, Chercheur postdoctoral, Aix-Marseille Université 335. Thibault Le Corre, Professeur adjoint, Université de Montréal 336. Olivier Le Cour Grandmaison, Mcf 337. Maël Le Noc, Docteur en Géographie, EHESS-CRH 338. Loïc Le Pape, Maître de conférences, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 339. Saba Le Renard, DR, CNRS Centre Maurice Halbwachs 340. Nicolas Le Strat, Professeur, Université Paris 8 341. Guy Lebeer, Professeur honoraire, Université libre de Bruxelles 342. Raphael Leblois, Chercheur, INRAE 343. Benjamin Leclercq, MCF, Université de Strasbourg, LinCS 344. Michelle Lecolle, Professeure, Université Sorbonne nouvelle 345. Julien LEERS, BIATPSS, Université Paris 1 346. Olivier Legros, Enseignant chercheur/PR, Université de Tours 347. Maïa Lejbowicz, Chargée des partenariats, IRD 348. Jean-Louis Leleu, Professeur émérite, Université Côte d'Azur 349. Marc LENORMAND, Maître de conférences en études anglophones, Université de Montpellier Paul-Valéry 350. Arnaud LEPETIT, Ingénieur d'études, Université Rennes 2 - UMR CNRS ESO 351. Antoine Lévêque, Enseignant chercheur, MCF, Université Paris-Dauphine, PSL 352. Roxane Loew, Etudiante en médecine, Sorbonne université 353. Gildas Loirand, sociologue, maître de conférences (ER), Centre nantais de sociologie (CENS) 354. Henri Lombardi, enseignant chercheur retraité, Laboratoire de mathématiques. Université Marie et Louis Pasteur. Besançon 355. Esméralda Longépée, Maîtresse de conférence en géographie, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne 356. Pierre Longuenesse, PR études théâtrales, UFR Arts et Medias - Sorbonne Nouvelle 357. Margot Lootens, Doctorante, Cessma, Université Paris Cité 358. Nathalie Lugand, ATER en psychologie sociale, Université d'Angers 359. Mathilde Lutak, Elève avocate 360. Corinne Luxembourg, professeure des universités, Université Sorbonne Paris Nord 361. Catherine Luxereau, Psychiatre, UCL Bruxelles 362. Brooke MADDUX, psychiatre, doctorante en philosophie, Université de Reims Champagne-Ardenne 363. Marianne Madoré, Doctorante, City University of New York 364. Célia Maghakian, postdoctorante , UMR 6031 TREE, CNRS 365. Asma Maliki, Étudiante en master 2 de Géopolitique, Université de Reims-Champagne Ardenne 366. Léo Manac'h, Postdoctant en anthropologie, SESSTIM, AMU 367. Mathieu MANGEOT, Maître de conférence, Université Savoie Mont Blanc 368. Simon Maraud, CR, CNRS 369. Léo MARIASINE, Délégué syndical CGT, L'Institut Paris Region 370. Léa Marié, doctorante, Paris 8 371. Noémie Marignier, MCF, Université Sorbonne Nouvelle 372. Jean-Claude Marimoutou Carpanin, Professeur des universités section 09, Université de La Réunion 373. Charles Marques, Doctorant, Sorbonne Université 374. Aude Marquis, enseignante 375. Timothée Marquis, Chercheur qualifié FNRS et professeur, UCLouvain 376. Brice MARTIN, Mcf, Université de Haute Alsace Mulhouse 377. Nicolas MARTIN, Ingénieur de projets, Inalco 378. Christian Martinez Perez, MCF, URCA 379. Noemi Martorano, Postdoctorante, Université Paris Nanterre 380. Claire Marynower, Maîtresse de conférences, Sciences Po Grenoble - UGA 381. Cécile Marzorati Jiménez, Doctorante en géographie, Laboratoire LAVUE, Université Paris-Nanterre 382. Elise MATÉOS, Étudiante, Sorbonne Université 383. Sofía Mateos Gómez, Chercheuse, UNAM 384. Nicole MATHIEU, Directrice de recherche émérite CNRS, CNRS/Université Paris1 385. Rafael Matos-Wasem, Chercheur associé EIREST et chargé d'enseignement vacataire ITTE, Saclay EIREST (Paris Sorbonne) et ITTE (Paris Saclay) 386. Benjamin Mauer, Doctorant, Université d'Evry Paris Saclay 387. Louna Maupillier, Doctorante, Université de Poitiers 388. Yusef Maysá, Postdoctorante, LAAS-CNRS 389. Guillaume Mazeau, Maître de conférences, Université Paris 390. Juliana Mazzucotelli, Doctorante, Laboratoire Pacte, Université Grenoble Alpes 391. Fiona McCann, Professeure, Sorbonne Université 392. Antonin Méjean, Doctorant contractuel en géographie, CNRS - Université de Pau et des Pays de l'Adour 393. Élie Méry, Doctorant, Université Gustave Eiffel 394. Catherine MEUR-FEREC, Professeure des universités, Université de Brest 395. Caroline Meynet, Enseignante en géographie, Université Savoie Mont-Blanc 396. Michel MIETTON, Pr. Émérite, Université de Lyon 397. Olivier Milhaud Samarina, Maître de conférences, Sorbonne Université 398. Catherine Milkovitch-Rioux, Professeure de littérature, Université Clermont Auvergne, Institut d'histoire du temps pésent 399. Adam Mitelberg, Professeur vacataire, Aix-Marseille 400. Martine Mochtari, Retraitée EN 401. Emilie MONTALETANG, Professeur de lettres classiques, Lycée Elie Faure 402. Michèle Monte, professeure des universités émérite, Université de Toulon 403. José Luis Moragues, Maitre de conférences (Retraite), Université Montlelier III 404. Juliette Morel, Maîtresse de conférence, Université Paris-Est Créteil 405. Adriana Moreno Cely, Post-doctoral Researcher, Vrije Universiteit Brussel 406. Alice Moret, doctorante, École Normale Supérieure de Lyon 407. Françoise Morin, Enseignante retraitée 408. Loreleï Morisseau-Leleux, Doctorante, Lab'URBA - Univ. Paris Est-Créteil 409. Charles-Henry Morling, PRAG, Sorbonne Université 410. Cécile Mouchel, Docteure en sciences économiques – ATER, CESSMA (Université Paris Cité) 411. Marwan Naciri, Post-doctorant , CNRS 412. Anna Naglieri, Etudiante, Université Sorbonne Nouvelle 413. Fabien Navarro, Maître de conférences, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 414. Stefan NEUWIRTH, Maitre de conférences en mathématiques, Université Marie et Louis Pasteur 415. Coralie Nicolle, MCF, UPEC 416. Manon Nicollet, Etudiante en Master 417. Barbara Niederer, Chargée de recherche, CNRS 418. Robert Noé, Doctorant, Université de Rennes 419. Julien Noël, Ingénieur de recherche contractuel, Chercheur associé, ESO Nantes, UMR 6590 CNRS 420. Marie Oiry Varacca, Maîtresse de conférences en géographie, Université Gustave Eiffel 421. Lila Olier, Etudiante, Sorbonne Université 422. Chloé Ollitrault, sociologue, chercheuse associée au Lab'Urba 423. Olga Otero, professeure des universités, Université de Poitiers 424. Michel Ouaknine, Ingénieur, Militant MRAP & UJFP 425. Nouria OUALI, Professeure émerite, Université libre de Bruxelles et Université de Lyon 426. Anissa Ouamrane Saboukoulou, Chercheure postdoctorante, Université Gustave Eiffel 427. Mamadou Ouattara Rakietou, Doctorante, CESSMA, Université Paris Cité 428. Carmen Palacios, MCF, CEFREM UPVD 429. Elise Palomares, Professeure de sociologie, Université de Rouen 430. Gianfranco Pancino, Directeur de recherche émérite / retraité, INSERM 431. Caroline Panis, MCF en sociolinguistique, université de Franche-Comté, Elliadd 432. Arietta Papaconstantinou, Professeure, Aix-Marseille Université 433. Marta Pappalardo, Maîtresse de conférences, Université Paris Nanterre 434. Myriam Paris, Chargée de recherche, CNRS 435. Clara Pasquier, Etudiante, Paris 1 Panthéon-Sorbonne 436. Géraldine Paumier, personnel administratif mandatée à la F3SCT, Sorbonne Université 437. Laura Péaud, Maîtresse de Conférences, Université Grenoble Alpes 438. Anthony Pecqueux, Sociologue, CNRS 439. Gwenaëlle Pennober, Professeure des Universités, Université de La Réunion 440. Irène Pereira, Philosophe, IRESMO 441. Corten Pérez-Houis, Post-doctorant, Université Gustave Eiffel 442. Gerardo Perfors, chercheur 443. Martyne Perrot, sociologue retraitée, LAP CNRS EHESS 444. Jean-François Pétillot , Retraité PRCE, Université Paul-Valéry - Montpellier 445. Marion Philip, Post-doctorante, FNS - Université de Genève 446. Cosimo Pica, Doctorant, Université de Tours 447. Myrtille Picaud, chargée de recherches , CNRS 448. Elise Picherot, Enseignante 449. Mary Picone, Retraitée en activité, CCJ, EHESS 450. Antoine Pietrobelli, Professeur des Universités, Université Marie et Louis Pasteur 451. Jeanne Piqué, Doctorante et ATER, ENS de Lyon et IUGA 452. François Piranda, PRAG, Universite Savoie Mont Blanc 453. Loris PISANU, Doctorant, ENSA de Lyon 454. Roger Pissard-Gibollet, Ingénieur de Recherche, Inria 455. Chiara Pistocchi, Maitresse de conférence, Insitut Agro Montpellier 456. Pierre Pistre, Enseignant-chercheur, Université Paris Cité 457. Marianne Poche, Ingénieure de recherche, Collège de France 458. Christopher Pollmann, Professeur des universités agrégé de droit public, Université de Lorraine – Metz 459. Raphael Porteilla, Professeur, Univ Bourgogne Europe 460. Marie-Laure Poulot, Maîtresse de conférences, Université de Montpellier Paul Valéry 461. Alberto Preci, Maître de conférences, Sorbonne Université 462. Stéphanie Pryen, enseignante chercheuse, Université de Lille 463. Nicolas Puig, Directeur de recherche, IRD 464. Greg QUELAIN, Doctorant, Laboratoire L-ViS, Lyon 1 465. Thibault QUERE, Étudiant, UPEC 466. Julien Quesne, Post-doctorant, Université de Montpellier Paul-Valéry 467. Christelle Rabier, maîtresse de conférences, EHESS 468. Hugo Raguet, Maître de conférences, Université de Tours et INSA Centre-Val de Loire 469. Hélène Raux, MCF, Sorbonne Université (INSPE de Paris) 470. Axel Ravier, Post-doctorant , Université de Lausanne 471. Candice RAYMOND, chargée de recherche, CNRS 472. Nasser REBAÏ, Maître de Conférences en géographie, Université Sorbonne Paris Nord 473. Noémie Régeard, Doctorante, Le Mans Université, UMR ESO 474. Eric Repetto, Doctorant, Sciences Po 475. Juliette Rey, Étudiante, Université Marie-et-Louis-Pasteur Besançon 476. Insaf Rezagui, ATER et chercheure en droit international, Université Paris Cité 477. Arnaud RICHARD, Professeur des Universités, Université de Toulon 478. Jeanne Richon, post-doctorante, Université Paris-Est Créteil 479. Aurore Rimlinger, Chercheuse indépendante 480. Angela Riva, postdoctorante , LPTHE, CNRS 481. Jean Rivière, MCF en Géographie, Université de Nantes, UMR ESO 482. Valérie Robin, PU, Université Paris Cité 483. Ulysse Roche, Doctorant, chargé d'enseignement, Université Clermont-Auvergne, Université Sorbonne-Nouvelle, Université Autonome du Mexique 484. Anolga Rodionoff, PU, Université Lyon St-Etienne 485. Juliette Roguet, Sociologue 486. Valérie Rolle, MCF, Nantes Université 487. Paola Roman, Maîtresse de conférences, UCA Clermont-Ferrand 488. Dominique Ronco, Doctorant, Université de Toulouse 489. Nashidil ROUIAI, Enseignante-chercheuse, Université de Bordeaux, UMR Passages 490. Félix ROUSSILLE, Éducateur 491. Alice ROUYER, enseignante-chercheuse, Université de Caen 492. Jean Ruegg, prof. Honoraire, Université de Lausanne 493. Constance Rullier-Maugüé, Doctorante, EHESP 494. Eric Sabourin, DR Anthropologie et Sociologie, CIRAD, Umr ART Dev 495. Katleen Sadey, Étudiant, Belgique 496. Farah Safi, Professeur agrégée de droit privé, UCA 497. Yohan Sahraoui, Professeur des universités, Université Marie et Louis Pasteur 498. Diane Sainteny, Étudiante, EHESS 499. Kahena Sanaa, MCF, Université de Strasbourg 500. Caroline Sarrazin, Chercheuse, Géographie 501. Samira SARTER, Chercheure, CIRAD 502. Gabrielle Saumon, PRAG, Université de Limoges 503. Sbeih Sbeih, Ater, Iremam 504. Marion Sbriglio, Docteur en géographie, UMR 7218 505. Camille Schmoll, EC, EHESS 506. Laura Schuft, Enseignante-chercheuse, Université Côte d'Azur 507. Marta Segarra, Directrice de recherche, CNRS EHESS 508. Nadia Setti, Professeure émérite études de genre littérature comparée, Université Paris 8/LEGS 509. Jihane Sfeir, Professeure, ULB 510. Rachele Shamouni-Naghde, vacataire, Université Eiffel 511. Shela Sheikh, Maîtresse de conférences, University of London Institute in Paris 512. Aude SIGNOLES, Enseignante-chercheur, Sciences Po Aix 513. Marion Slitine, Chargée de recherche CNRS 514. Makis Solomos, Professeur des université, Université Paris 8 515. Stefano Soriani , Professore di Geografia economico-politica, Università Ca' Foscari Venezia 516. Hugo Soucaze, Doctorant, EHESS - UCLouvain 517. Hedi Soula, Professeur, Sorbonne Université 518. Marco Spagnuolo, Doctorant, LLCP - Université de Paris 8 519. Simone SPERA, Postdoctorant, IREMAM (UMR 7310) 520. Michel STASZEWSKI, Chercheur invité, Université libre de Bruxelles 521. Mayline Strouk, Chercheuse postdoctorante, CNRS 522. Simone Susskind, Docteure Honoris Causa, Université Libre de Bruxelles 523. Nicolas SZENDE, A.T.E.R. et doctorant en géographie, Paris 1 / Université de Lille 524. Benoît Tadié, professeur, Université Paris Nanterre 525. Jérôme Tadié, Chercheur, IRD 526. Alexis Tadié, Professeur des universités, Sorbonne Université 527. Cécile Tannier, Directrice de recherche CNRS, Laboratoire ThéMA, Besançon 528. Romain Telliez, Maître de Conférences, Sorbonne Université 529. Baptiste Testa, Postdoctorant, AgroParisTech 530. Julien Théry, PR, Univ. Lyon 2 531. Florian Thiriot, Doctorant, MIO 532. Marion Tillous, maîtresse de conférences, Université Paris 8 533. Isabella Tomassi, Docteur - jeune chercheuse, Université de Lyon 2 - EVS 534. Ansao Totolehibe, PhD researcher, Université Catholic Louvain 535. Houari Touati, Directeur d'études émérite, Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS, Paris) 536. Clotilde Trivin, Docteure en géographie, Université de Lausanne 537. Noémie Trovato, Doctorante, Université Paris Cité 538. Dionys Tsikinaina, Doctorant, UPEC 539. Thomas Tully, Enseignant Chercheur, Sorbonne Université 540. Maude Vadot, Maitresse de conférences, Université Savoie Mont Blanc 541. François Valegeas, Enseignant-chercheur, Université de Montpellier Paul-Valéry 542. Stéphane VALTER, Professeur, Lyon 2 543. Charlotte Vampo, Chercheuse contractuelle, CNRS 544. Barbara Van Dyck, Chercheuse, Université Libre de Bruxelles 545. Gert Van Hecken, associate professor, UAntwerp, Belgium 546. Guido Vanham, Prof Emeritus Virologie et Infections Tropicales, Universiteit Antwerpen Belgique 547. Aurélie Varrel, Chargée de recherche (CNRS), UMR CESAH 548. Clémence VENDRYES, doctorante, TELEMMe amU 549. Claude Veraart, Prof. émérite, UCLouvain 550. Chantal Verdeil, Professeure des Universités, Inalco 551. Eric Verdeil, professeur d'université, Sciences Po 552. Elodie VERLINDEN, Maîtresse de conférence, Université libre de Bruxelles 553. Thomas Vescovi, Doctorant, Ehess/ULB 554. Leïla VIGNAL, Proffessure des universités, Ecole Normale Supérieure 555. Pierre Vinant, Ingénieur de recherche, Université Gustave Eiffel 556. Jean-Marie Vigoureux, Professeur (retraité), Universite Marie et Louis Pasteur Besançon 557. Emilie VINEY, PRAG, Sorbonne Université 558. Elise Viricel, Stagiaire de M2, Inria STEEP 559. Christiane VOLLAIRE, Philosophe chercheure associee, CNAM, université Paris Cité 560. Michel Volovitch, Professeur émérite, Ecole Normale Supérieure 561. Alice von Bieberstein, Prof., Humboldt-Universität zu Berlin 562. Béatrice von Hirschhausen, DR, CNRS 563. Florian Vörös, Maître de conférences en sciences de l'information et de la communication, Université de Lille 564. Paul Waltraud, Directrice de recherche émérite, CNRS 565. Dror Warschawski, Chercheur, CNRS et Sorbonne Université 566. Karine Weill, Enseignante chercheur / PR, Nîmes Université 567. Benjamine Weill, Ingénieure d'études, EHESS 568. Karine Weiss, Enseignante chercheur / PR, Nîmes Université 569. Hélène Widmann, Doctorante, Centre en études genre, Université de Lausanne et INW, Berner Fachhochschule (Suisse) 570. Priscilla Wind, MCF, UCA 571. Sylvie Wolf, Ingénieur, Sorbonne Université 572. Héla Yousfi, Maître de conférences, Université dauphine 573. Asia Zaino, doctorante, INALCO 574. Rabih Zeinaldine, Docteur, Université Paris Cité 575. Ines Zerda, Étudiante 576. Rama Mawada ZID, Doctorante, Université Clermont Auvergne 577. Petr Zverev, Doctorant, Sorbonne Université, CGT Doctorant et 13 signatures anonymes.