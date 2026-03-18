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L'entretien d'actu

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Notre regard singulier sur l'état de la France et la marche du monde. Au-delà des faits, le sens de l'actualité.

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Entretien exclusif avec le 1er maire insoumis, Bally Bagayoko

Bally Bagayoko, tête de liste LFI (avec le PCF) a été élu dès le premier tour des élections municipales à Saint-Denis, avec 50,77% des voix ; contre 32,70% pour le maire sortant Mathieu Hanotin. Après des scènes de liesses à la mairie, Bally Bagayoko ne peut pas faire un pas dans la rue sans être félicité, ou qu’on lui demande une photo. Le défi est immense : c’est la première fois que les insoumis vont gérer une ville de plus de 100 000 habitants. Derrière la joie, les dionysiens en attendent beaucoup : notamment sur la politique ultra sécuritaire qu’a mis en place le socialiste Mathieu Hanotin.

Comment passer de la culture militante à une gestion d’une ville, avec ses contraintes et son pragmatisme ? Comment gouverner une ville où peu de gens se sont exprimées ? (Bally Bagayoko a été élu avec 13500 voix).

Le nouveau maire insoumis a également été la cible de nombreuses attaques racistes sur les plateaux tv, entre plusieurs stéréotypes sur la ville de Saint-Denis.

Grand entretien d’actu sur la place de la mairie de Saint-Denis avec Bally Bagayoko, par Lisa Lap, Andreï Manivit, Léo Le Gat et Lorenzo C.

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