Sophie Djigo : Un jugement qui met tous les enseignants et chercheurs en danger

La 17ème chambre du tribunal de Paris, spécialisée dans le droit de la presse a rendu hier un verdict qui met tous les enseignants et chercheurs en danger. Statuant sur l’affaire qui oppose Sophie Djigo à des responsables d’extrême droite qu’elle accuse d’avoir orchestré une campagne de harcèlement extrêmement violente à son encontre, notre collègue professeure de philosophie s’est vue déboutée de sa demande. Retraçons les faits.

Durant l’année 2022-2023, Sophie Djigo organise avec ses étudiants d’hypokhâgne, dans le cadre d’un projet interdisciplinaire intitulé « Exil et Frontières » (son sujet de recherche), une sortie à Calais comprenant notamment une rencontre avec des bénévoles de l’association l’Auberge des migrants. Il n’en faut pas plus pour déclencher l’ire d’une enseignante du même établissement, porte-parole locale de l’association zemmourienne Parents-vigilants dont le protocole d’action est désormais bien connu : publication sur les réseaux sociaux d’un communiqué sous la forme d’une « alerte », divulgation de l’établissement puis de l’identité de l’enseignant, et reprise coordonnée de l’attaque par différents comptes d’extrême droite.



Blanc-seing de cyberharcèlement



Cette fois, ce sont les comptes officiels du parti Reconquête et d’Eric Zemmour qui diffusent quasi immédiatement l’« information », ce-dernier parlant de « grand endoctrinement » et affirmant que Sophie Djigo aurait « décidé d’enrôler ses élèves dans des activités pro-migrants à Calais ». Un communiqué officiel est publié par Reconquête, suivi d’un second émanant de la section Hauts de France du RN. Le blanc-seing de cyberharcèlement est ainsi donné et les comptes anonymes – tous en lien avec la fachosphère - s’en donnent à coeur joie : « qu’on lui tonde le crâne », « qui est cette collabo ? », « prof de merde », « cruche, sans ceinture de chasteté » jusqu’aux menaces de mort et de viol. Certains messages haineux sont en réponse directe au tweet d’Eric Zemmour.

Les vannes ouvertes, on n’attendait plus que l’analyse circonstanciée du site d’extrême droite Riposte laïque se découvrant des aptitudes pédagogiques pour émettre un docte jugement sur le travail de Sophie Djigo qu’il conseille de « virer » et qualifie d’« abrutie ». Pour des raisons de sécurité, la visite est annulée. Bien sûr le réseau zemmourien s’en félicite. Mais le cyberharcèlement redémarre deux ans plus tard à l’occasion de l’assassinat de Dominique Bernard professeur dans un lycée d’Arras : « Il faut donner son adresse au prochain enfoiré d’islamiste qui tuera encore et encore et encore et encore » écrit un courageux anonyme sur Twitter.

Si cinq personnes identifiées comme auteurs directs de certains tweets orduriers ont été condamnées le 20 mars dernier pour cyberharcèlement, les responsables des divers articles ou communiqués initiaux, que l’on peut qualifier de meneurs d’opinion, s’en sortent sans aucune condamnation, le tribunal ayant considéré hier que les propos « relèvent du débat d’idée, mêlé d’un procès d’intention fait à Sophie Djigo » mais qu’ils ne sont que blessants, pas diffamatoires, le délibéré ajoutant plus loin que « ce débat, essentiel dans une démocratie où l’école remplit une fonction émancipatrice, est en effet de nature à intéresser le public ». On se frotte les yeux : accuser une professeure et chercheuse d'endoctriner ses étudiants serait donc une opinion comme une autre, qui ne porterait aucunement atteinte à la probité et à l'éthique professionnelle de celle-ci.

En outre, la justice reconnaît ainsi qu’il est tout à fait légitime de discuter publiquement, à partir de pures allégations non étayées empiriquement, de la pertinence d’un projet pédagogique et du professionnalisme d’une enseignante.

Chair à manipulation et à désinformation



Ce jugement est particulièrement inquiétant pour au moins deux raisons. La première est qu’il ne reconnaît aucune responsabilité aux différentes personnalités politiques et médiatiques dans le déclenchement d’une campagne de cyberharcèlement qui a mis notre collègue en danger ; la seconde est qu’il rend légitime la mise sous surveillance de notre liberté pédagogique et académique et donne la possibilité de les condamner publiquement sur les réseaux sociaux et dans les médias, sans aucune autre expertise que le soupçon idéologique. Ainsi devenons-nous toutes et tous présumés coupables dès lors que nos propos et gestes ne correspondent pas aux attentes des réseaux d’extrême droite.

« Nous ne laisserons pas l’extrême droite dénaturer notre métier »



Ainsi devenons-nous aussi de la chair à manipulation et désinformation dans le cadre de la propagande politique de ces partis, réseaux et médias dont on connaît fort bien le mépris pour les enseignants et les chercheurs et la défiance vis à vis d’une institution qui, de la maternelle à l’université, préfère l’esprit critique à la mise au pas.

Nous sommes à la fois choqués et inquiets de cette décision judiciaire et tenons à réaffirmer notre soutien et notre solidarité à Sophie Djigo dont l’histoire augure de bien mauvaises heures et nouvelles batailles à venir.

Une chose est toutefois certaine, nous ne laisserons pas l’extrême droite dénaturer notre métier et utiliser nos cours, nos classes et nos séminaires comme instruments de médiation d’un projet idéologique que nous condamnons de bout en bout.



Premiers signataires :

Michel Agier, anthropologue, directeur de recherche IRD, EHESS Étienne Balibar, ancien professeur de philosophie, Paris Nanterre Marie-Laure Basilien-Gainche, professeure de droit, Lyon 3 Jean-François Bayart, professeur à l’IHEID, Genève Willy Beauvallet, politiste, Lyon 2, vice-président de l'AURDIP Yassir Benhima, professeur des universités, Lyon 2 Saïd Bouamama, sociologue Rony Brauman, médecin, politiste Saïd Benmouffok, professeur de philosophie Magali Bessone, professeure de philosophie politique, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Christian Bonnet, professeur émérite de philosophie, Université Paris I Claude Calame, directeur d’études, anthropologie historique, EHESS Audrey Célestine, historienne, New York University

Gregory Chambat, enseignant en collège Johann Chapoutot, professeur d’histoire, Sorbonne Université Sonia Dayan-Herzbrun, professeure émérite de sociologie Laurence De Cock, enseignante en lycée, vice-présidente de l’ONED Gaëlle Desliens, professeure des écoles Georges Didi-Huberman, philosophe et historien de l'art, EHESS Michel Espagne, germaniste, directeur de recherche émérite au CNRS Mélanie Fabre, maîtresse de conférences en histoire, UPJV Eric Fassin, professeur de sociologie, Université Paris-Ouest Nanterre Malcom Ferdinand, philosophe, politiste, chercheur au CNRS Kaoutar Harchi, sociologue et écrivaine Stéphanie Hennette-Vauchez, professeure de droit à Nanterre François Héran, sociologue, démographe, professeur au Collège de France Emmanuelle Hermouet, professeure des écoles Denis Kambouchner, professeur émérite de philosophie, Université Paris I Caroline Ibos, professeure de sociologie, Paris 8 Magali Jacquemin, professeure des écoles Emmanuelle Jourdan-Chartier, enseignante en histoire Michel Kokoreff, sociologue, Paris 8 Mathilde Larrère, maîtresse de conférences en histoire, Université Gustave Eiffel Christian Laval, sociologue, Université Paris-Ouest Nanterre Sandra Laugier, professeure de philosophie, Université Paris I Henry Laurens, professeur au Collège de France Guillaume Le Blanc, philosophe, Université Paris Cité Chowra Makaremi, anthropologue, chercheuse au CNRS Philippe Marlière, professeur de science politique, University College London Frédérique Matonti, professeure de science politique, Université Panthéon-Sorbonne Guillaume Mazeau, historien Sarah Mazouz, sociologue, CNRS Alain Mille, professeur honoraire, Université Lyon 1 Bertrand Ogilvie, psychanalyste, professeur émérite à l’Université Paris 8 Jérémy Ollivier, professeur de philosophie en lycée Claire Pagès, professeure de philosophie, Université Paris-Nanterre Ugo Palheta, sociologue, Université de Lille Irène Pereira, professeure de philosophie en éducation, INSPE Michelle Perrot, historienne, professeure émérite, Université de Paris

Emmanuel Renault, professeur de philosophie, Université Paris Nanterre Jean-Jacques Rosat, ancien maître de conférences au Collège de France Philippe Sabot, professeur de philosophie, Université de Lille Marie-Caroline Saglio-Yatzimirsky, anthropologue, directrice de l’Institut Convergences Migrations Sbeih Sbeih, chercheur associé, IREMAM Guillaume Sibertin-Blanc, professeur des universités, Université Paris 8 Saint-Denis Yves Sintomer, professeur de science politique, Paris 8 Eyal Sivan, cinéaste, essayiste Maboula Soumahoro, maîtresse de conférences, Université de Tours Patrice Vermeren, professeur émérite des universités, philosophie, Université Paris 8 Christiane Vollaire, philosophe, ICM, LCSP Jean-Claude Zancarini, historien, ENS de Lyon



Avec le soutien de :



Collectif Aggiornamento histoire-géographie

ONED – Observatoire national de l’extrême droite

CAALAP – Coordination antifasciste pour l’affirmation des libertés académiques et pédagogiques

LDH – Ligue des droits de l’homme / des droits humains

Fondation Copernic

ATTAC

CGT Éducation

CGT FERC Sup

CGT-CIRAD

SNES-FSU

FSU-SNUIPP

SNEP-FSU

SNUEP-FSU

EE-PSO (tendance du SNESUP-FSU)

Fédération SUD Éducation SUD-Recherche

Union syndicale Solidaires SNPTES-UNSA

VISA – Vigilance initiatives syndicales antifascistes

ACIREPh – Association pour la création d'instituts de recherche sur l'enseignement de la philosophie

APSES – Association des professeurs de SES

APPEP – Association des professeurs de philosophie de l'enseignement public

AFA – Association française des anthropologues

Collectif PLUS – Palestine Lyon Université Solidaires

CLARA – Collectif de lutte antifasciste contre le racisme et l’antisémitisme

CVUH – Comité de vigilance face aux usages publics de l’histoire

AURDIP – Association des universitaires pour le respect du droit international en Palestine

Collège international de philosophie

Union juive française pour la paix (UJFP)

Association La Digue

ICEM-Freinet

Collectif Questions de Classe(s)

Fédération nationale de la Libre Pensée

Les éditions Agone

Les éditions Textuel

Revue Chimères

Laboratoire GERIICO, Université de Lille – Groupe d’études et de recherche interdisciplinaire en information et communication (ULR 4073)

ALIA – Association pour la liberté académique

Union rationaliste

