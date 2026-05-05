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Villepin en plein scandale : la bombe lancée par un proche de Sarkozy
Dominique de Villepin, revenu sur le devant de la scène, fait face à une attaque frontale venue de Robert Bourgi. Ce dernier, fidèle soutien de Nicolas Sarkozy, affirme vouloir empêcher toute ambition présidentielle de l’ancien Premier ministre. Pour cela, il ressort une affaire de cadeaux supposés reçus à l’époque où Villepin était au Quai d’Orsay. Deux statuettes de Napoléon, financées par des acteurs étrangers, seraient au cœur des accusations, pour une valeur totale estimée à 125 000 euros. Villepin conteste l’origine et le montant de ces présents, évoquant une manipulation politique et rappelant avoir restitué les objets. Cette polémique intervient alors que sa popularité repose en partie sur ses positions internationales, notamment sur Gaza. Toutefois, son silence sur les questions économiques et sociales nourrit les interrogations. Derrière une image renouvelée, certains voient un responsable politique fidèle à ses orientations passées.