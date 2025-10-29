Je fais un don

Le Récap, c’est la pastille d’info condensée et musclée du Média. Tous les jours, du lundi au jeudi, à 20h, on passe en revue l’actualité sans filtre et sans langue de bois.

Retailleau en chute libre : la droite s'effondre

On ne l’entend plus trop parler de Bruno Retailleau et pour cause : la fusée médiatique a viré à la toupie désorientée. Après avoir brillé un an à l’Intérieur, l’homme d’ordre s’est mué en chef sans boussole. Sa démission rageuse du gouvernement a ouvert la boîte de Pandore : fronde chez Les Républicains, six ministres passés à l’ennemi, Wauquiez qui reprend la main… Pendant que le parti s’effiloche, Retailleau s’accroche à sa présidence comme un naufragé à sa bouée. Il accuse Macron, dénonce ses troupes, parle fort mais ne convainc plus. À force de chasser sur les terres de l’extrême droite, il s’y est égaré lui-même. Résultat : une autorité en miettes, une ligne politique illisible et un candidat “présidentiable” qui ressemble surtout à un figurant en quête de projecteur. Le Récap est un édito politique, à retrouver du lundi au jeudi sur Le Média.

