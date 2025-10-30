Découvert bancaire interdit : l'Europe étrangle les budgets des plus modestes

C’est la fin du mois, et pour 22 % des Français, cela rime avec découvert bancaire. Une bouffée d’air pour tenir jusqu’à la prochaine paie. Mais à partir du 20 novembre 2026, cette respiration risque de s’arrêter net. Une directive européenne, actée en conseil des ministres, transforme le découvert en crédit à la consommation, soumis à des règles bien plus strictes. Au-delà de 200 €, il faudra une demande préalable et ne pas dépasser 30 % d’endettement. Autant dire qu’avec 1 750 € nets par mois, un loyer à 700 € et quelques factures, la marge de manœuvre est nulle. Pour les jeunes, les parents solos ou les travailleurs modestes, c’est une véritable bombe sociale. La France insoumise tire la sonnette d’alarme, dénonçant une mesure qui risque d’étrangler les budgets populaires sous prétexte de moraliser la finance. Le compte à rebours est lancé.

Le Récap est un édito politique, à retrouver du lundi au jeudi sur Le Média.