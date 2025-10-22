Le PS s'est-il fait avoir ? L'aveu de Macron qui sème le trouble

Au sommaire ce soir : nos députés, le budget et la retraite. Après les déclarations d’Emmanuel Macron sur la réforme des retraites, pour lui, il n’y a ni abrogation, ni suspension, mais un simple décalage dans le temps. Alors, les socialistes se sont-ils fait avoir ? Le Premier ministre Sébastien Lecornu a-t-il menti à Olivier Faure ?

Lisa Lap et Lisa Noyal étaient aujourd’hui à l’Assemblée nationale pour en savoir plus. On en parle tout à l’heure avec elles.

On reviendra aussi sur la génération Z. On vous a déjà parlé du Maroc, de Madagascar, de la Tunisie, du Népal… Cette fois, direction l’Amérique du Sud, au Pérou plus précisément, où la jeune génération a décidé de faire trembler le pouvoir en place.

Et dans l’entretien de ce “Toujours Debout”, on reçoit pour la première fois de la saison les streamers Emmodem et Escargoog. Ensemble, on parlera du budget, du gouvernement, et plus globalement de l’actualité politique du moment.