PERQUISITION À L’ÉLYSÉE ? CE QUE MACRON NE VEUT PAS MONTRER

À l’approche de 2027, ce nouveau numéros des Indiscrets dénonce la mise en scène médiatique de figures politiques, les ambitions déjà lancées, une justice entravée au sommet de l’État et la progression locale du RN à Perpignan !

L’émission dresse un tableau critique de l’actualité politico-médiatique française à l’approche de 2027.

Elle commence par dénoncer une “mise en scène” médiatique autour de Jordan Bardella, notamment via une couverture de presse people jugée orchestrée pour soigner son image et crédibiliser sa stature présidentielle. Cette stratégie s’inscrirait dans une tradition où la vie privée des candidats sert leur carrière politique. En parallèle, plusieurs figures se positionnent déjà pour la présidentielle : François Hollande affiche son retour malgré un bilan contesté, tandis que Gabriel Attal entretient le suspense sur ses ambitions, soutenu par un appareil politique et médiatique solide. L’émission critique une “foire” médiatique déconnectée du rejet de l’opinion publique.

Le second volet aborde un sujet institutionnel : le refus d’une perquisition à l’Élysée dans une affaire de marchés publics. Ce blocage, justifié par une interprétation contestée de la Constitution, est présenté comme une atteinte à l’État de droit. Des précédents historiques montrent que le pouvoir exécutif limite régulièrement l’action judiciaire, renforçant un sentiment d’impunité au sommet de l’État, notamment autour de Emmanuel Macron et de son entourage. Enfin, direction Perpignan, où le maire RN Louis Aliot consolide son pouvoir avec l’appui d’élus de droite et du centre. L’émission souligne une recomposition politique locale marquée par des alliances opportunistes, voire des ralliements au RN. Malgré des risques judiciaires, Aliot ambitionne d’étendre son influence à l’agglomération et au département.