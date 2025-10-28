Guerre des clans : pourquoi les macronistes sacrifient Rachida Dati

Coup de théâtre à cinq mois des municipales : Rachida Dati, ministre de la Culture et maire du 7e arrondissement, vient d’être écartée par Renaissance au profit de Pierre-Yves Bournazel, conseiller de Paris et ex-député Horizons. Ce revirement, révélé avant la réunion du parti, révèle les fractures internes au sein de la majorité dirigée par Gabriel Attal. Jugée trop clivante et empêtrée dans plusieurs affaires judiciaires, Dati perd le soutien des macronistes modérés, favorables à une campagne “apaisée”. Face à elle, Bournazel se pose en candidat “anti-pagaille”, soutenu par Horizons et une partie de Renaissance. Mais les tensions restent vives : certains, comme Aurore Bergé, dénoncent une décision unilatérale. Cette désunion renvoie à un climat politique explosif, sur fond de rivalités entre Attal, Philippe et Macron. Dati, soutenue par LR, pourrait toutefois rebondir : “La marque, c’est Dati, pas les partis.”

Le Récap est un édito politique, à retrouver du lundi au jeudi sur Le Média.