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Victoire LFI dans la 4ème ville de la Réunion | Guerre en Iran : graves conséquences environnementales

Au sommaire de cette édition de Toujours Debout,

retour sur la victoire du candidat de la France insoumise au Tampon, quatrième ville de la région, qui a basculé à gauche aux élections municipales, nous serons en direct avec le nouveau maire Alexis Chaussalet

La streameuse Ultia s’est confiée à notre micro sur son renvoi de la commission du fonds d’aide à la création pour les plateformes du CNC, le centre national du cinéma.

Enfin direction l’Iran pour le dernier plateau du jour, nous recevons la chercheuse Anne Sénéquier, codirectrice de l’Observatoire de la santé mondiale à l’IRIS, pour parler des conséquences environnementales de la guerre.

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