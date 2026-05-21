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Toujours Debout !

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"Toujours Debout !", c'est l'émission quotidienne du Média diffusée en direct qui décrypte l'actualité en présence de nombreux invité.e.s !

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Grève des Bleus, racisme : ce que Netflix tait | Médias de gauche, voués à mourir ?

Au sommaire de cette édition de Toujours Debout,

On va longuement revenir sur la polémique Knysna, à l’époque de la Coupe du Monde 2010 et la grève des joueurs suite à l’éviction de Nicolas Anelka du groupe, après une Une, elle aussi polémique, du journal L’Equipe. Amine fera une carte blanche sur le racisme que révèle finalement cette polémique et il restera avec nous pour le fond de l’info avec Tidiani Mbo, journaliste à L’Equipe.

Et enfin on parlera médias indés, qui sont en crise, crise financière, crise de visibilité, à l’heure où les milliardaires et l’extrême-droite tissent leur toile dans le paysage médiatique français. David Dufresne, fondateur d’Au Poste et Capucine Bastien-Schmit, journaliste Brûle média seront avec nous pour en parler.

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