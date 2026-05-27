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"Toujours Debout !", c'est l'émission quotidienne du Média diffusée en direct qui décrypte l'actualité en présence de nombreux invité.e.s !

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Trump menace Cuba, le monde s’alarme | Code noir : la France face à son histoire scandaleuse

Au sommaire de cette édition de Toujours Debout, tout d’abord la situation à Cuba. Les Etats-Unis redoublent de pression depuis une semaine, après l’inculpation de l’ancien chef d’Etat et frère de Fidel Castro, Raul Castro. Est-ce les prémices d’une intervention militaire américaine ? Laurine Chapon, docteure en géographie à l’Institut des Hautes études sur l’Amérique Latine sera avec nous pour en parler.

En seconde partie nous serons avec le député LIOT de Guadeloupe, Max Mathiasin pour revenir sur l’abrogation du Code Noir, cette ensemble de texte mis en place par Colbert qui visait à règlementer le statut juridique des esclaves dans les Antilles françaises. Pourquoi était-il en vigueur ? Son abrogation est-elle uniquement symbolique ou sera-t-elle suivie de vraies avancées politiques et sociales ? Nous discuterons de tout ça avec le député.

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