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Corruption : le scandale qui peut couter cher à Édouard Philippe
Quand on dit course à la présidentielle, cela va souvent avec un élu de droite empêtré dans une affaire judiciaire. L’ancien Premier ministre et maire du Havre, Édouard Philippe, est visé par une information judiciaire ouverte par le Parquet national financier pour des soupçons de détournement de fonds publics, favoritisme, prise illégale d’intérêts et concussion. La concussion c’est la perception illicite d'argent par un fonctionnaire. Une affaire qui trouve son origine dans le signalement d’une lanceuse d’alerte dès 2023. Alors de quoi parle-t-on exactement ? Quels sont les faits reprochés ? Pourquoi la justice décide-t-elle aujourd’hui de passer à une nouvelle étape ? Pour en parler, nous recevons Maître Jérôme Karsenti, avocat de la lanceuse d’alerte dans ce dossier.