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Toujours Debout !

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"Toujours Debout !", c'est l'émission quotidienne du Média diffusée en direct qui décrypte l'actualité en présence de nombreux invité.e.s !

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Tefal : en guerre contre la CGT et l’Huma | Présidentielle 2027 : Mélenchon perce dans les sondages

Au sommaire de cette édition de Toujours Debout,

La plainte de Téfal contre Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT et Fabien Gay, directeur du journal l'Humanité. On en parlera avec ce dernier en première partie d'émission.

Ensuite, Mélenchon aux portes du second tour. Selon les derniers sondages, le candidat France Insoumise est dans la marge d'erreur pour se qualifier. On en parlera avec Arnaud Saint-Martin, député LFI et Hugo Touzet, sociologue, spécialiste des sondages.

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