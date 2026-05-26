Grève des Bleus : le scandale qui a dépassé le football

En 2010, l’équipe de France touche le fond. Une Coupe du monde catastrophique. Des tensions internes. Nicolas Anelka exclu du groupe. La une du journal L’Équipe. Ribéry en claquettes-chaussettes sur le plateau de Téléfoot… Et puis cette image qui va faire le tour du monde : à Knysna, en Afrique du Sud, un bus avec, à l’intérieur, des joueurs refusant de descendre à l’entraînement.

Pendant des semaines, la France entière va parler de ça. Les politiques, les éditorialistes, les chaînes d’info en continu. On ne parle plus seulement de football. On parle de patriotisme, de comportement, d’identité nationale… Seize ans plus tard, le documentaire Le Bus, les Bleus en grève, disponible sur Netflix, replonge dans cette séquence qui a profondément marqué l’histoire de l’équipe de France de football. Qu’est-ce que cette affaire dit de la société française de l’époque… et peut-être encore de celle d’aujourd’hui ?

Parce qu’après Knysna, il y a eu une reprise en main très brutale de l’équipe de France. Il fallait chanter la Marseillaise. Ne plus porter de casque sur les oreilles. Être « exemplaire ». Être « discipliné ». Et beaucoup ont eu le sentiment qu’au-delà du fiasco sportif, certains joueurs, souvent noirs, souvent issus des quartiers populaires, ont porté seuls la responsabilité d’un désastre collectif. Alors, Knysna était-il seulement un scandale sportif ? Ou le révélateur d’un malaise beaucoup plus profond entre la France et son équipe nationale ?

On en parle avec Amine Snoussi, qui va nous proposer une chronique, et avec Tidiani Mbo, journaliste sportif.