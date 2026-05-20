Brav-M et violences en manif : le procès | Edouard Philippe : soupçonné de détournement de fonds

Au sommaire de cette édition de Toujours Debout,

le procès de 3 policiers de la BRAV M accusés de violence lors d’une des nombreuses manifestations contre la réforme des retraites en mars 2023. Nadia Sweeny viendra nous en parler. En deuxième partie, on s’intéressera à Edouard Philippe.

Le Parquet national financier a demandé à un juge d'instruction d’enquêter sur le maire du Havre sur des soupçons de détournement de fonds, de favoritisme de prise illégale d'intérêt. Nous en parlerons avec l’avocat Jérôme Karsenti. Pour la dernière partie, nous essaierons d’y voir plus clair sur ce qui se passe actuellement en Bolivie.

Depuis plusieurs semaines le peuple manifeste et demande la démission du nouveau président Ricardo Paz Pereira. Nous serons avec Vincent Arpoulet, doctorant et spécialiste de L'Amérique du Sud