Je fais un don

Toujours debout !

Toujours debout !

"Toujours debout !", c'est l'émission quotidienne du Média diffusée en direct qui décrypte l'actualité en présence de nombreux invité.e.s !

Partager

Un maire insoumis victime de racisme dans les médias | Paul Elek décrypte l’actu des municipales

Au sommaire de cette édition de Toujours Debout, avant de faire le tour de l’actualité nationale et internationale, on reviendra sur le traitement médiatique concernant le nouveau maire de Saint Denis Bally Bagayoko.

En première partie de cette émission, on accueille en plateau la responsable du pôle enquête au Media, Nadia Sweeny. Elle revient sur le procès des CRS condamnés pour des violences commises dans un Burger King, un 1er décembre 2018 sur les champs élysées, pendant l’acte 3 des Gilets Jaunes.

Et en seconde partie, nous serons avec notre chroniqueur politique, Paul Elek, on parlera de cet entre deux tours des élections municipale.

Toujours debout !

"Toujours debout !", c'est l'émission quotidienne du Média diffusée en direct qui décrypte l'actualité en présence de nombreux invité.e.s !

En voir +

Vous aimerez aussi

Le Média n'appartient ni à l'état, ni à des milliardaires, il est financé uniquement par des citoyens comme vous.

Il est en accès libre pour le plus grand nombre grâce à des citoyens qui contribuent tous les mois. Devenez Socio pour soutenir l'information indépendante !

Rejoignez les Socios

Afin de rester indépendant et en accès libre pour le plus grand nombre, et de continuer de vous proposer des enquêtes sur les magouilles de la Macronie et les arnaques des multinationales, des reportages de terrain au plus près de ceux qui luttent, des entretiens, débats et émissions comme on n'en voit plus à la télé, nous avons besoin de vous !