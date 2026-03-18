Un maire insoumis victime de racisme dans les médias | Paul Elek décrypte l’actu des municipales

Au sommaire de cette édition de Toujours Debout, avant de faire le tour de l’actualité nationale et internationale, on reviendra sur le traitement médiatique concernant le nouveau maire de Saint Denis Bally Bagayoko.

En première partie de cette émission, on accueille en plateau la responsable du pôle enquête au Media, Nadia Sweeny. Elle revient sur le procès des CRS condamnés pour des violences commises dans un Burger King, un 1er décembre 2018 sur les champs élysées, pendant l’acte 3 des Gilets Jaunes.

Et en seconde partie, nous serons avec notre chroniqueur politique, Paul Elek, on parlera de cet entre deux tours des élections municipale.