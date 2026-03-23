Municipales : le bal des faux vainqueurs

Municipales 2026 : le grand concours de l’autosatisfaction. RN, LR, macronistes, gauche — chacun brandit ses chiffres pour crier victoire, malgré des résultats globalement médiocres. La fameuse « vague brune » n’a jamais vraiment déferlé, la droite stagne, les macronistes bricolent, et la gauche se déchire entre alliances foireuses et règlements de comptes.

Mais derrière ce storytelling, la réalité est brutale : abstention élevée, électorat instable, résultats incohérents d’une ville à l’autre. Impossible de lire une tendance nette. Ces municipales n’ont rien tranché. Elles ont juste confirmé que le pays est fracturé et que les partis naviguent à vue. Parfait prélude à une présidentielle sous haute tension.