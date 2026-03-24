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Glucksmann : star des plateaux, pas des élections
Mardi 24 mars, miracle : Raphaël Glucksmann est absent des matinales. Une bouffée d’air, enfin, après des semaines à saturer tous les plateaux pendant les municipales pour répéter en boucle la même rengaine contre toute alliance avec LFI. Jusqu’à trancher, du haut de son autorité autoproclamée, que LFI n’est pas de gauche. Problème : difficile de comprendre au nom de qui il parle. Une posture d’arbitre qui interroge, tant son propre parcours est marqué par des positions libérales, atlantistes et des proximités avec Macron. Malgré cette incohérence, il bénéficie d’une exposition médiatique massive, sans rapport avec son poids réel : quelques élus, une influence marginale. Derrière le vernis, il incarne surtout une gauche inoffensive, médiatique, qui parle beaucoup mais ne représente presque rien. Et surtout pas la gauche.