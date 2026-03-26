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Police municipale : pourquoi LFI veut la désarmer | Israël : invasion du sud Liban

Au sommaire de cette édition de Toujours Debout,

la France Insoumise et la gauche font-elles fuir les policiers municipaux ? La pression mise par les syndicats de police vient en réaction au désarmement progressive annoncé par des mairies FI. On en parlera en première partie avec Jérome Ragenard, president de PM experts et Anthony Caillé de la CGT police.

En deuxième partie, on parlera de l'invasion israélienne au Liban et du risque d'une occupation prolongée avec le journaliste Nemtallah Eddé, en direct de Beyrouth.

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