Nouvel épisode des Indiscrets de Nils Wilcke. Journaliste indépendant, journaliste politique jusqu’au bout des doigts, il recueille les confidences des politiques de tout bord.
La guerrilla politique de Macron contre les mairies LFI
Au sommaire de cette émission :
Le gouvernement met une pression maximum sur les maires LFI, et notamment sur celui de Saint-Denis, Bally Bagayoko. Enquête sur un scandale au sommet de l’Etat.
Et un sénateur LR se retrouve sur la sellette pour avoir menacé de mort une journaliste. Sauf que cette affaire va plus loin à droite, les révélations de Nils.