La guerrilla politique de Macron contre les mairies LFI

Au sommaire de cette émission :

Le gouvernement met une pression maximum sur les maires LFI, et notamment sur celui de Saint-Denis, Bally Bagayoko. Enquête sur un scandale au sommet de l’Etat.

Et un sénateur LR se retrouve sur la sellette pour avoir menacé de mort une journaliste. Sauf que cette affaire va plus loin à droite, les révélations de Nils.

