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Israël attaque LFI, la macronie enterre le scandale
Une campagne électorale française avec des faux profils générés par IA, des serveurs basés à l’étranger et des opérations d’influence numériques pilotées depuis Israël ? Bienvenue dans les municipales 2026. Après des attaques visant François Piquemal, Sébastien Delogu et David Guiraud, les autorités françaises remontent jusqu’à BlackCore, une mystérieuse officine spécialisée dans les campagnes d’influence. Puis Libération découvre derrière cette nébuleuse toute une galaxie de sociétés israéliennes liées aux technologies de manipulation numérique. Mais alors que le dossier semblait explosif, Le Canard enchaîné révèle qu’un rapport officiel sur ces ingérences aurait été enterré et caviardé pour ne pas « servir de tremplin à LFI ». Résultat : des élections potentiellement parasitées, des zones d’ombre partout, et un silence gêné au sommet de l’État.