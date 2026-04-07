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"Toujours debout !", c'est l'émission quotidienne du Média diffusée en direct qui décrypte l'actualité en présence de nombreux invité.e.s !

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Total : profiteur de guerre ? | Rima Hassan : pourquoi elle dérange

Au sommaire de cette édition de Toujours Debout,

Les prix du carburant en France, toujours au cœur de l’actualité alors que la situation s’enlise au Moyen-Orient. La porte-parole du gouvernement Maud Bregeon a redit ce matin qu’il n’y aurait pas de blocage des prix à la pompe, on en parlera avec Raphäel Pradeau, membre d’Attac.

On reviendra ensuite sur la garde à vue de Rima Hassan la semaine dernière avec une chronique de notre collègue Amine Snoussi.

Pour finir nous parlerons du projet de loi contre la fraude sociale et la fraude fiscale adopté il y a à peine quelques heures en première lecture à l’Assemblée nationale. Des représentants de Solidaires Finances publiques et d’ATD Quart Monde nous expliqueront les conséquences de cette loi. 

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