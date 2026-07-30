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TNT : pourquoi l'Arcom refuse encore Le Média ?
L'Arcom a encore dit non au Média. Deux candidatures, deux projets différents, deux refus. La première fois, la chaîne était jugée trop politique et trop proche d'une chaîne d'information. La seconde, elle revenait avec un projet entièrement repensé, ancré dans la vie locale, la culture et les initiatives citoyennes. Résultat : la fréquence restera vide. Le plus ironique ? Le régulateur reconnaît lui-même « l'intérêt intrinsèque » des projets avant de conclure qu'ils n'offrent pas assez de garanties financières. En clair, pour accéder à un bien public, mieux vaut parfois commencer par disposer d'un solide patrimoine privé. À un an de la présidentielle, cette décision relance le débat sur le pluralisme médiatique. Car une démocratie ne se résume pas à une télécommande remplie de chaînes : elle a aussi besoin de médias qui ne racontent pas tous le monde de la même manière.