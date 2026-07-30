Deuxième palier : 5 000 donateurs mensuels
Envoyez Le Média en 2027 !
0 / 5 000
Je fais un don

Le Récap

Le Récap

Le Récap, c’est la pastille d’info condensée et musclée du Média. Tous les jours, du lundi au jeudi, à 20h, on passe en revue l’actualité sans filtre et sans langue de bois.

Partager

TNT : pourquoi l'Arcom refuse encore Le Média ?

L'Arcom a encore dit non au Média. Deux candidatures, deux projets différents, deux refus. La première fois, la chaîne était jugée trop politique et trop proche d'une chaîne d'information. La seconde, elle revenait avec un projet entièrement repensé, ancré dans la vie locale, la culture et les initiatives citoyennes. Résultat : la fréquence restera vide. Le plus ironique ? Le régulateur reconnaît lui-même « l'intérêt intrinsèque » des projets avant de conclure qu'ils n'offrent pas assez de garanties financières. En clair, pour accéder à un bien public, mieux vaut parfois commencer par disposer d'un solide patrimoine privé. À un an de la présidentielle, cette décision relance le débat sur le pluralisme médiatique. Car une démocratie ne se résume pas à une télécommande remplie de chaînes : elle a aussi besoin de médias qui ne racontent pas tous le monde de la même manière.

Le Récap

Le Récap, c’est la pastille d’info condensée et musclée du Média. Tous les jours, du lundi au jeudi, à 20h, on passe en revue l’actualité sans filtre et sans langue de bois.

En voir +

Vous aimerez aussi

Le Média n'appartient ni à l'état, ni à des milliardaires, il est financé uniquement par des citoyens comme vous.

Il est en accès libre pour le plus grand nombre grâce à des citoyens qui contribuent tous les mois. Devenez Socio pour soutenir l'information indépendante !

Rejoignez les Socios

Afin de rester indépendant et en accès libre pour le plus grand nombre, et de continuer de vous proposer des enquêtes sur les magouilles de la Macronie et les arnaques des multinationales, des reportages de terrain au plus près de ceux qui luttent, des entretiens, débats et émissions comme on n'en voit plus à la télé, nous avons besoin de vous !