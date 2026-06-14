Lyhanna : le double jeu des hypocrites (Darmanin, Le Pen, Macron)

L’affaire Lyhanna, cette collégienne de 11 ans retrouvée morte dans le Gers, a soulevé une vague d'émotion et de colère. Mais derrière les excuses de Gérald Darmanin, que disent les faits ? Dans ce nouvel épisode de la VAR Politique, Nabil Touati décrypte la communication de crise d'un exécutif qui se défend… en se félicitant. La VAR confronte les discours aux chiffres : si le budget de la Justice augmente, la France reste dramatiquement sous-dotée par rapport à ses voisins européens. Surtout, la chronique révèle un mensonge de Darmanin : le ministre de la Justice prétend avoir mis les enfants en "priorité absolue", alors que sa circulaire de 2025 adressée aux procureurs place le narcotrafic en numéro 1, reléguant la protection des mineurs au second plan. L’épisode passe aussi au crible la droite et l’extrême droite. Sous les discours martiaux de Marine Le Pen pour défendre les enfants, la VAR démasque une hypocrisie : le RN (comme LR) a voté pour maintenir le secret de la confession dans les cas de violences sur mineurs mais les porte-paroles ont tardé à boycotter le plateau de Jean-Marc Morandini, pourtant définitivement condamné pour corruption de mineurs. Toujours prompt à l'indignation, LR et le RN se montrent incapables de placer l'intérêt des enfants au-dessus de ses calculs et de ses idéologies.