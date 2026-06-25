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Canicule, antifas : Quotidien a montré son vrai visage

Il y a des semaines où le masque tombe. Cette semaine, c'est celle de Quotidien. En quelques jours, l'émission de Yann Barthès a réussi l'exploit de se faire épingler sur deux sujets aussi différents que la canicule et l'antifascisme — avec le même résultat : une émission déconnectée, qui dépolitise ce qui ne devrait pas l'être et politise ce qui n'a pas à l'être dans le mauvais sens. D'un côté, Bernard Arnault présenté comme un citoyen lambda qui souffre de la chaleur comme tout le monde. De l'autre, un député antifasciste traité comme un suspect à charge, avec des questions qu'on n'aurait pas reniées chez Frontières — et le soutien de ces derniers pour le prouver. On décrypte les deux séquences, les chiffres que Quotidien oublie de donner sur les inégalités face au réchauffement, et ce que tout ça dit du positionnement réel d'une émission qui aime se croire à gauche.

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