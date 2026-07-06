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Offensive anti-Mélenchon : comment l'extrême droite fait plier Radio France
Depuis des mois, Radio France est prise dans une offensive politique permanente. Accusé par l'extrême droite d'être un repaire de journalistes « de gauche », l'audiovisuel public se retrouve sommé de faire la preuve de son impartialité. Et, de polémique en polémique, une partie de ses salariés redoute que cette pression finisse par produire ses effets. L'affaire Guillaume Erner cristallise ce malaise. Après la diffusion d'un montage trompeur assimilant Jean-Luc Mélenchon à Jean-Marie Le Pen sur l'antisémitisme, reconnu comme « fallacieux » par la direction, les critiques explosent en interne. Mais l'épisode ne vient pas de nulle part. Interviews contestées, projet d'inviter Éric Zemmour, transmission des images d'une interview de Marine Le Pen au RN : autant de séquences qui interrogent sur l'évolution de Radio France. Au sein de la Maison ronde, certains établissent un lien direct avec les attaques politiques subies depuis des mois. À leurs yeux, le problème n'est plus seulement celui d'une erreur journalistique, mais celui d'une institution qui risque, à force de se défendre, de finir par déplacer ses propres lignes.