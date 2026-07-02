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Erik Tegnér et Frontières démasqués

Erik Tegnér, le fondateur de Frontières, enchaîne les déboires plus vite que son média ne publie de numéros. Entre 2020 et 2021, alors qu’il lance Livre Noir, il est rémunéré par le Danube Institute, un think tank hongrois proche de Viktor Orbán, chargé de diffuser des contenus et de “nourrir” une quinzaine de médias français soigneusement ciblés, de l’extrême droite assumée jusqu’aux titres plus institutionnels. Au menu : articles placés, relations éditoriales à entretenir et ligne politique à faire circuler. Le tout pour 4200 euros mensuels, selon les documents publiés par StreetPress. Rien d’illégal selon lui, juste un détail qu’il semble avoir oublié devant le Sénat. Et pendant qu’il revendique un “journalisme libre et indépendant”, les collaborations se multiplient : vidéos, conférences, mises en relation entre figures politiques et Orbán. Une porosité assumée, jusqu’à la condamnation récente pour avoir livré des avocats à la vindicte publique. Mais pas de panique, Frontières appelle ça de l’information.

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