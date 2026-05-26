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La Baule : la nouvelle panique morale de Cnews et de Bardella

Ce week-end à La Baule, des jeunes ont pris le TER pour aller à la plage pendant une canicule. Voilà. Fin de l’histoire.

Sauf qu’en 2026, dans une société saturée de récits sécuritaires, un quai de gare bondé devient un symptôme national dès lors que les voyageurs ont la mauvaise couleur de peau ou le mauvais code postal. Alors les chaînes Bolloré montent ça en épingle, l’extrême droite parle “d’ensauvagement”, et un non-événement se transforme en démonstration politique.

Tout ça raconte moins ce qu’il s’est passé à La Baule que l’époque dans laquelle on vit : une époque où l’on fabrique de la peur avec des scènes ordinaires pour installer l’idée d’un pays au bord du chaos.

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