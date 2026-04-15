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Sarkozy : les révélations de Claude Guéant | La pétition contre la loi Yadan rejetée

Au sommaire de cette édition de Toujours Debout,

Coup dur pour Nicolas Sarkozy. L’ancien président de la République est actuellement jugé en appel dans l’affaire des financements libyens de sa campagne de 2007, et un nouveau témoignage de Claude Guéant met à mal sa défense. Nous en parlerons avec Vincent Brengarth, avocat d’une des parties civiles et Inès Bernard, déléguée générale de l’association de lutte contre la corruption Anticor…

Nouveau revers dans la mobilisation contre la loi Yadan. A la veille de l’examen de la proposition de loi par l’Assemblée nationale, la pétition contre ce texte qui avait réuni plus de 700.000 signatures ne sera finalement pas débattue, c’est ce qu’ont décidé les députés du camp présidentiel ce matin. Nous en parlerons avec Imen Habib de BDS France, Kinan d’Urgence Palestine et Gabrielle Cathala, députée LFI.

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