Sarkozy : 7 ans de prison requis | Glucksmann : une note interne crée polémique

Au sommaire de cette édition de Toujours Debout,

Un rapide tour de l’actualité. Nous parlerons notamment du procès en appel de Nicolas Sarkozy dans l’affaire du financement libyen de sa campagne présidentielle. Nous aurons la réaction de l’avocat Vincent Brengarth, dont l’association s’est constituée partie civile dans ce dossier.

Puis nous recevrons Lucie Lecarpentier, avocate et membre du collectif Colère noire, mobilisé contre le projet de loi sur le plaider-coupable criminel.

Dans le fond de l’info, nous serons avec Mathieu Slama et Julie Garnier pour revenir sur la polémique autour d’une note interne de Place publique, le parti de Raphaël Glucksmann. Un document qui recommande de cibler en priorité les électeurs les plus âgés, diplômés et aisés et qui a relancé les accusations de déconnexion avec les classes populaires.

Enfin, nous recevrons Christophe-Cécil Garnier, journaliste à StreetPress. Dans leur ouvrage Extrême danger, les journalistes de StreetPress réalisent une cartographie inédite des groupes d’extrême droite en France, et interrogent leurs liens avec le Rassemblement national.