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Flottille pour Gaza : encore arrêté par Israël | Keir Starmer : fossoyeur de la gauche anglaise ?

Au sommaire de cette édition de Toujours Debout,

La flottille pour Gaza. Plusieurs jours après l’arrestation de plusieurs dizaines de bateaux dans les eaux internationales à proximité de la Grèce, deux membres de l’expédition sont toujours détenus par les autorités israéliennes. Nous serons en plateau avec Raphaëlle Primet, participante à cette mission de retour de Grèce.

De l’autre côté de la Manche, le Royaume-Uni s’apprête à vivre une échéance électorale importante dans deux jours. Ce scrutin pourrait voir s’effondrer le parti travailliste pourtant au pouvoir depuis à peine deux ans. On en parlera avec Cyril Richert, journaliste à Londres et auteur d’un livre sur le leader du parti travailliste.  

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