Hantavirus : vers une nouvelle crise sanitaire ? | Festival de Cannes : comment Bolloré contrôle le cinéma

Au sommaire de cette édition de Toujours Debout :

Un rapide tour d’actualité, en France et à l’étranger, puis trois entretiens.

Dans un premier temps, nous recevrons le docteur Christophe Prudhomme, médecin urgentiste, pour faire le point sur le hantavirus et sur l’état de préparation de notre système de santé.

Puis, à l’occasion de l’ouverture du Festival de Cannes, nous parlerons de cinéma, de culture et de concentration des médias avec Tristan Ihne, danseur et membre de la CGT Spectacle. Son syndicat soutient la tribune lancée par le collectif Zapper Bolloré, qui dénonce l’emprise grandissante de Vincent Bolloré sur le septième art.

Enfin, nous recevrons Christophe-Cécil Garnier, journaliste à StreetPress. Dans leur ouvrage Extrême danger, les journalistes de StreetPress réalisent une cartographie inédite des groupes d’extrême droite en France, et interrogent leurs liens avec le Rassemblement national.