Le défilé néonazi de retour à Paris | Fraude : ce que l’Assemblée vient de voter

Au sommaire de cette édition de Toujours Debout,

Une manifestation néonazie prévue ce weekend vient d’être interdite par la préfecture de Paris. Les contre-rassemblements antifascistes prévus à cette occasion ont eux aussi été annulés. Un scénario similaire aux éditions précédentes où le défilé avait finalement été autorisé par le tribunal administratif, de nouveau saisi cette année. On en parlera avec Ruben, militant antifasciste et antiraciste, Youmni Kezzouf, journaliste chargé du suivi des extrême-droites à Mediapart et Ricardo Parreira, journaliste spécialiste du même sujet pour Auposte.

Direction l’Assemblée nationale ensuite, où le projet de loi contre les fraudes sociales et fiscales a été adopté hier en deuxième lecture. Ce projet porte un certain nombre de dispositions pour stigmatiser les plus précaires, et laisse de côté la fraude fiscale. On en parlera avec Sandra Demarcq, secrétaire nationale de Solidaires Finances Publiques et la députée LFI de Gironde Mathilde Feld.