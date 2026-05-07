Projet de loi sur l’ADEME : une attaque globale contre l'écologie | Ces fonds qui rachètent la france

Au sommaire de cette édition de Toujours Debout,

L’Ademe, c’est le bras armé de la transition écologique en France depuis plus de 30 ans. Rénovation thermique, gestion des déchets, énergies renouvelables : l'agence est partout. Pourtant, aujourd'hui, le signal d'alarme est tiré. Entre un projet de loi de simplification qui menace son autonomie et une levée de boucliers de plus de 250 associations et personnalités, l'Ademe est-elle en train de vivre ses derniers mois sous sa forme actuelle ? Pour en parler, nous recevons Pierre Louis Cazaux,membre du syndicat SNE FSU.

Un chiffre. Une entreprise française sur cinq est aujourd’hui sous le contrôle de fonds d’investissement. Si certains y voient un moteur de croissance, notre invitée du soir, elle, dénonce des fonds prédateurs... Des fonds qui dévoreraient notre industrie avec la complicité, ou du moins la passivité, de l’État. Députée LFI de Seine-Saint-Denis et présidente de la commission d’enquête sur ces fonds spéculatifs, Aurélie Trouvé est avec nous pour nous expliquer comment le pouvoir macroniste aurait, selon elle, déroulé le tapis rouge à ces acteurs financiers au détriment de l'emploi et de notre souveraineté.